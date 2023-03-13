Американские банки получат допсредства на фоне банкротства Silicon Valley

Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит американским банкам дополнительные средства, чтобы обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций. Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.