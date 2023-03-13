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13 марта, 00:55

Американские банки получат допсредства на фоне банкротства Silicon Valley

ФРС США предоставит дополнительные средства американским банкам

Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит американским банкам дополнительные средства, чтобы обеспечить финансовую устойчивость кредитных организаций. Об этом говорится в совместном заявлении министра финансов страны Джанет Йеллен, главы ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) Мартина Грюнберга.

Дополнительное финансирование получат имеющие на него право кредитные организации, чтобы обеспечить возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков.

Глава Минфина США обвинила ФРС в крахе банка Silicon Valley

Глава Минфина США обвинила ФРС в крахе банка Silicon Valley

Эта информация поступила на фоне банкротства Silicon Valley Bank — 16-го по величине банка в США. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после кризиса 2008 года. Бизнесмен Илон Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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