Глава Минфина США обвинила ФРС в крахе банка Silicon Valley

Банкротство американского Silicon Valley Bank (SVB) случилось из-за обесценивания активов на балансе учреждения, что в свою очередь является следствием увеличения учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Об этом заявила глава Минфина страны Джанет Йеллен в беседе с CBS News.

"Проблемы этого банка… предполагают, что мы находимся в среде повышенной учётной ставки. Активы, которыми он владеет, многие из которых являются казначейскими бумагами или ценными бумагами, обеспеченными ипотечными кредитами c гарантией правительства, потеряли рыночную стоимость", — пояснила она.

По её словам, трудности технологического сектора Штатов не находятся "в сердце проблем этого банка". При этом Йеллен не стала делать прогнозы относительно изменения политики ФРС, поднимающей постоянно ставку ради борьбы с инфляционными рисками. Она подчеркнула, что регулятор — самостоятельный орган в принятии финансовых решений. Йеллен добавила, что ФРС будет оценивать ситуацию с банком SVB уже в ближайшее время.