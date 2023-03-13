Трамп предрёк США Великую депрессию
Трамп предсказал США новую Великую депрессию из-за политики Байдена
Глава Белого дома Джо Байден может повторить судьбу экс-президента США Герберта Гувера, который управлял страной с 1929 по 1933 год, и погрузить Штаты в новую Великую депрессию. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", — говорится в публикации Трампа.
Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы.
Getty Images / Chip Somodevilla