Трамп предрёк США Великую депрессию

Глава Белого дома Джо Байден может повторить судьбу экс-президента США Герберта Гувера, который управлял страной с 1929 по 1933 год, и погрузить Штаты в новую Великую депрессию. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой <...>, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство [моим словам] банки уже начали банкротиться", — говорится в публикации Трампа.