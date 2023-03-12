Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский президент Джо Байден обсудил с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после последнего финансового кризиса. Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", — сказано в сообщении.