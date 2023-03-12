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12 марта, 04:11

Байден обсудил с губернатором Калифорнии ситуацию вокруг обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский президент Джо Байден обсудил с губернатором штата Калифорния Гэвином Ньюсомом ситуацию вокруг Silicon Valley Bank (SVB), который стал самым крупным банком, обанкротившимся в США после последнего финансового кризиса. Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент и губернатор обсудили ситуацию вокруг SVB и меры ответа на случившееся", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Бизнесмен Илон Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB.

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Flickr / The White House

Иван Косицын
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