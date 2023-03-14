Начинается банкротство иностранных банков: Чем это обернётся для курса валют Американские банки банкротятся. Это может заметно повлиять на курс доллара, а также на многие финансовые активы по всему миру. Как изменится стоимость валюты? Какой прогноз ждёт курс рубля? 13 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Какие банки обанкротятся и что это значит для рынков

Утро понедельника началось с падения курса доллара к другим основным мировым валютам. В первую очередь к евро и иене. По многим прогнозам, этот тренд может продолжиться. Сейчас на рынки влияет ситуация с банкротством американского Silicon Valley Bank (SVB). 10 марта его закрыли регуляторы штата Калифорния. Это стало самым крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Проблемы возникли из-за роста учётной ставки Федеральной резервной системы. Надо отметить, что власти в ситуацию вмешались. С 13 марта всем вкладчикам обанкротившегося банка предоставят доступ к их сбережениям.

Это не первый и, весьма вероятно, не последний обанкротившийся банк в США. Следом за ним в воскресенье, 12 марта, закрылся нью-йоркский Signature Bank. Как сообщил Минфин США, произошло это из-за системных рисков после краха SVB. Теперь многие экономисты ждут начала цепной реакции банкротств и других финансовых организаций.

Штаб-квартира Signature Bank. Фото © Getty Images / Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency

Напряжённая ситуация на финансовом рынке США уже сказалась на изменении базовых прогнозов по ключевой ставке Федрезерва. Как следует из свежего исследования CME Group, более 90% аналитиков ждут повышения ставки прежними темпами — на 25 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых. Ещё несколько дней назад многие финансисты ожидали повышения на 50 базисных пунктов.

Изменение прогноза по ключевой ставке приводит и к изменению прогнозов по курсу валют. Традиционно её повышение поддерживает стоимость национальной валюты. Соответственно, весомым фактором для рынков являются темпы роста ставки.

Крах крупных банков в США напугал не только американцев, многие из которых стали опасаться за свои деньги. За этой ситуацией напряжённо следят экономисты по всему миру. Крушение американских банков отразится и на жителях других стран.

Как изменился прогноз курса рубля

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Укрепление рубля в понедельник шло в первую очередь по линии роста к доллару. К евро рубль стабилен. Причина такого движения — в общем спаде индекса доллара (DXY). На фоне происходящих в США событий в банковском секторе локально наблюдается отток из USD в другие валюты. Так пояснил ситуацию начальник управления информационно-аналитического контента инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

— Регуляторы в выходные сумели оперативно решить проблему с SVB и Signature, а также купировать риски её распространения на другие банки (пока всё так выглядит). Учитывая эти факты, просадка доллара к основным мировым валютам может быть кратковременной. При этом в пользу рубля играет и тот факт, что слабость DXY традиционно положительно сказывается на сырьевых товарах, включая нефтяные котировки, — добавил Василий Карпунин.

Для рубля гораздо важнее российские внутренние события, а также новости об очередных санкциях, чем информация о банкротстве некоторых американских банков. В понедельник рубль укрепился к доллару на фоне дорожающей нефти. Это связано не с событиями в банковском секторе США, а с ожиданиями сокращения предложения на глобальном рынке. Оно может произойти, если Белый дом примет решение о снижении ценового потолка для нефти из России (с 60 до 50 долларов за баррель). Это ударит по сырьевому сектору и негативно отразится на экспортных доходах страны, что не может не оказать давление на рубль. Так считает руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев.

Он добавил, что сейчас ключевыми факторами для рубля являются решение по ключевой ставке Банка России и статистические данные об экспорте энергоресурсов и уровне дефицита бюджета. Снижение экспортных доходов и увеличение дефицита бюджета будут оказывать давление на стоимость российской валюты. А фактором поддержки станет приближение налогового периода.

По прогнозам Артёма Деева, вероятнее всего, рубль останется в диапазоне 74,5–76 в паре с долларом и на уровне 80 рублей за евро в течение этой недели.

— На российской экономке, банковской системе и курсах валют крахи американских банков не отразятся. Россия находится под санкциями, а доля доллара и евро в международных расчётах заметно сократилась. Российская валюта остаётся под давлением из-за низких цен на нефть и высокого дефицита бюджета. По рублёвым парам ожидаем дальнейшее повышение в сторону 80 рублей за доллар и 84 — за евро, — отметил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Влияние ситуации с банками США на курс рубля будет незначительным. Такое мнение высказал глава отдела аналитики телеграм-канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов. По его словам, долгосрочный прогноз составляет 85 рублей за доллар к концу 2023 года. Именно такой курс нужен российским экспортёрам, чтобы успешно конкурировать на международном рынке.

Авторы Нина Важдаева