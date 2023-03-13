С 1 апреля рынок труда ждут сезонные изменения: Кому повысят зарплату, а кому сократят выплаты На рынке труда наметились новые тренды. Так, IT-специалисты перестают быть самыми высокооплачиваемыми сотрудниками. На какие профессии растёт спрос, а на какие падает и как это скажется на зарплате? 12 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Кому повысят зарплату в апреле

В апреле начнётся высокий сезон во многих отраслях экономики. На этом фоне ожидается рост спроса на специалистов, увеличение конкуренции работодателей в борьбе за сотрудников и, следовательно, повышение зарплаты. Кто может рассчитывать на повышение зарплаты и как добиться прибавки?

— Стабильно высокий спрос и низкая конкуренция за рабочее место сохраняются сейчас в категории вакансий для синих воротничков. Вызвано это общим дефицитом рабочей силы, демографическим положением и оттоком трудовых мигрантов. Поэтому зарплаты на специальности с низким порогом входа продолжат расти и становиться более конкурентоспособными, — рассказал операционный директор платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Он отметил, что этой весной рассчитывать на прибавку к зарплате могут водители, курьеры, грузчики, складские работники, сотрудники в ретейле и общепите, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики. Их гонорары будут расти как в работе по найму, так и на маркетплейсах и платформах для самозанятых.

Сотрудник во время разгрузки ящиков с лимонами на складе оптовой продукции. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

— Сейчас идёт снижение ажиотажного спроса на IT-специалистов, которое, на наш взгляд, временное. В то же время на его фоне крупные игроки рынка продолжают испытывать потребность в синих воротничках. Сюда можно отнести как сотрудников производств, получивших сейчас шанс к развитию, так и специалистов, обеспечивающих непосредственный клиентский сервис на всех этапах работы. Именно за ними сейчас активно охотятся кадровики и будут принимать меры по обновлению системы мотивации для них, — пояснил сооснователь, председатель совета директоров компании Mr.Doors Максим Валецкий.

По его оценкам, актуальными остаются и позиции специалистов по развитию, менеджеров по экспортно-импортным отношениям ввиду международной обстановки и поиска новых рынков. При этом потребность в сильных топ-менеджерах никуда не уходила, а только усилилась в связи с отъездом последних. Опытные управленцы как раз в зарплатном эквиваленте опередят айтишников и могут задать новый вектор кадровому рынку.

В строительной отрасли весной наиболее востребованы будут инженеры ПТО, архитекторы и строители. С высшим образованием, соответствующими навыками и опытом работы. Дефицит таких кадров остро ощущался в 2022 году. В этом году ситуация пока не изменилась. Это системная проблема, которая требует проводить трансформацию образа строителя, престижа и ценности профессии в глазах молодёжи. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— IT-специалисты нашей отрасли также требуются в направлении BIM-моделирования. Развитие данного подхода — приоритетное для Минстроя (особенно в разрезе импортозамещения). Специалисты данной категории, способные изучать и внедрять новое ПО, будут получать от 200 000 рублей минимум и выше. Удивительно, но не менее 200 000 рублей в месяц заработают весной и хороший плотник, столяр, электрик, специалист по коммуникациям (не PR, а сантехническим). ИЖС входит в сезон, а подобные работники получают сдельную оплату за объект. И их реально не хватает на рынке, — добавил Максим Лазовский.

Линия производства столярных изделий лесопромышленного предприятия. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По его словам, мастера с опытом и репутацией расписывают свой план работ на несколько месяцев вперёд, а их контакты застройщики передают по знакомству.

Причина нехватки таких мастеровых специальностей — отсутствие кадров, которые должны были быть подготовлены в ПТУ в 90-е и 2000-е годы. В то время туда никто не шёл учиться или шёл, но не учиться. Теперь мы пожинаем плоды такого беспечного отношения к рабочим специальностям. Низкоквалифицированные работники есть, а профи нет.

Кому могут понизить зарплату и что ждёт рынок труда весной

Что касается белых воротничков, то тут предпосылок для роста зарплаты не наблюдается, так как конкуренция за рабочие места намного выше. Это же касается и специалистов IT-сферы, чья зарплата сейчас перестаёт расти. Так охарактеризовал обстановку на рынке Сергей Сухоставец.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В результате у многих IT-специалистов мечты о зарплате на уровне 300–400 тыс. рублей в месяц разбились о реалии рынка. Эта профессия перестаёт быть гарантированным источником высокого дохода.

— Причины? Насыщение рынка начинающими специалистами, только прошедшими курсы профессиональной переподготовки. Они демпингуют рынок и снижают средние показатели зарплаты. Но есть и дефицитные направления. Специалистов по deepfake-технологиям, ML, AI всё ещё не хватает рынку, и за труд здесь по-прежнему готовы индексировать вознаграждения. Особенно в сегменте проектной занятости на задачах для внештатных специалистов. Иными словами, для тех, кто работает на себя, — отметил Сергей Сухоставец.

Там, по его словам, рост зарплаты будет связан не только с высокой конкуренцией среди работодателей за специалистов, но и с форматом сотрудничества. Проектная занятость стоит компаниям дешевле классического найма, да ещё и во многих случаях помогает снизить налогооблагаемую базу. Всё это предоставляет "подушку" из денег, которые можно будет перенаправить на вознаграждения исполнителям.

Сегодня наблюдаются очевидные признаки улучшения конъюнктуры рынка труда. Российская экономика вполне успешно адаптировалась к новым вызовам, а уровень неопределённости у бизнеса снизился. Официальный уровень безработицы находится на пятилетнем минимуме и составляет лишь 3,6%. Сегодня российский рынок труда характеризуется весьма низким предложением квалифицированной рабочей силы и специалистов в реальном секторе экономики. Строительство, продажи и IT-сектор по-прежнему останутся локомотивами роста зарплаты в России. Можно ожидать, что в текущем году она подрастёт в этих отраслях почти на 10%. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

— Вполне вероятно, что сокращение персонала в текущем году продолжится в банковской и страховой отрасли, консалтинге и туристической отрасли, ориентированной на отдых граждан за рубежом. В непростые времена кандидаты редко ищут и меняют работу, довольствуясь текущими условиями труда и доходов. Вот почему явных шоков с сокращением зарплаты не стоит ждать, равно как и её взрывного роста. Ситуация стабильная, — добавил Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева