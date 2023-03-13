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С 1 апреля рынок труда ждут сезонные изменения: Кому повысят зарплату, а кому сократят выплаты

На рынке труда наметились новые тренды. Так, IT-специалисты перестают быть самыми высокооплачиваемыми сотрудниками. На какие профессии растёт спрос, а на какие падает и как это скажется на зарплате?

12 марта, 23:40
<p>Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Кому повысят зарплату в апреле

В апреле начнётся высокий сезон во многих отраслях экономики. На этом фоне ожидается рост спроса на специалистов, увеличение конкуренции работодателей в борьбе за сотрудников и, следовательно, повышение зарплаты. Кто может рассчитывать на повышение зарплаты и как добиться прибавки?

— Стабильно высокий спрос и низкая конкуренция за рабочее место сохраняются сейчас в категории вакансий для синих воротничков. Вызвано это общим дефицитом рабочей силы, демографическим положением и оттоком трудовых мигрантов. Поэтому зарплаты на специальности с низким порогом входа продолжат расти и становиться более конкурентоспособными, — рассказал операционный директор платформы "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Он отметил, что этой весной рассчитывать на прибавку к зарплате могут водители, курьеры, грузчики, складские работники, сотрудники в ретейле и общепите, строители и мастера по ремонту автомеханики и автоэлектрики. Их гонорары будут расти как в работе по найму, так и на маркетплейсах и платформах для самозанятых.

Сотрудник во время разгрузки ящиков с лимонами на складе оптовой продукции. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

Сотрудник во время разгрузки ящиков с лимонами на складе оптовой продукции. Фото © ТАСС / Андрей Самсонов

— Сейчас идёт снижение ажиотажного спроса на IT-специалистов, которое, на наш взгляд, временное. В то же время на его фоне крупные игроки рынка продолжают испытывать потребность в синих воротничках. Сюда можно отнести как сотрудников производств, получивших сейчас шанс к развитию, так и специалистов, обеспечивающих непосредственный клиентский сервис на всех этапах работы. Именно за ними сейчас активно охотятся кадровики и будут принимать меры по обновлению системы мотивации для них, пояснил сооснователь, председатель совета директоров компании Mr.Doors Максим Валецкий.

По его оценкам, актуальными остаются и позиции специалистов по развитию, менеджеров по экспортно-импортным отношениям ввиду международной обстановки и поиска новых рынков. При этом потребность в сильных топ-менеджерах никуда не уходила, а только усилилась в связи с отъездом последних. Опытные управленцы как раз в зарплатном эквиваленте опередят айтишников и могут задать новый вектор кадровому рынку.

В строительной отрасли весной наиболее востребованы будут инженеры ПТО, архитекторы и строители. С высшим образованием, соответствующими навыками и опытом работы. Дефицит таких кадров остро ощущался в 2022 году. В этом году ситуация пока не изменилась. Это системная проблема, которая требует проводить трансформацию образа строителя, престижа и ценности профессии в глазах молодёжи. Об этом рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

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— IT-специалисты нашей отрасли также требуются в направлении BIM-моделирования. Развитие данного подхода — приоритетное для Минстроя (особенно в разрезе импортозамещения). Специалисты данной категории, способные изучать и внедрять новое ПО, будут получать от 200 000 рублей минимум и выше. Удивительно, но не менее 200 000 рублей в месяц заработают весной и хороший плотник, столяр, электрик, специалист по коммуникациям (не PR, а сантехническим). ИЖС входит в сезон, а подобные работники получают сдельную оплату за объект. И их реально не хватает на рынке, добавил Максим Лазовский.

Линия производства столярных изделий лесопромышленного предприятия. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Линия производства столярных изделий лесопромышленного предприятия. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По его словам, мастера с опытом и репутацией расписывают свой план работ на несколько месяцев вперёд, а их контакты застройщики передают по знакомству.

Причина нехватки таких мастеровых специальностей — отсутствие кадров, которые должны были быть подготовлены в ПТУ в 90-е и 2000-е годы. В то время туда никто не шёл учиться или шёл, но не учиться. Теперь мы пожинаем плоды такого беспечного отношения к рабочим специальностям. Низкоквалифицированные работники есть, а профи нет.

Кому могут понизить зарплату и что ждёт рынок труда весной

Что касается белых воротничков, то тут предпосылок для роста зарплаты не наблюдается, так как конкуренция за рабочие места намного выше. Это же касается и специалистов IT-сферы, чья зарплата сейчас перестаёт расти. Так охарактеризовал обстановку на рынке Сергей Сухоставец.

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В результате у многих IT-специалистов мечты о зарплате на уровне 300–400 тыс. рублей в месяц разбились о реалии рынка. Эта профессия перестаёт быть гарантированным источником высокого дохода.

— Причины? Насыщение рынка начинающими специалистами, только прошедшими курсы профессиональной переподготовки. Они демпингуют рынок и снижают средние показатели зарплаты. Но есть и дефицитные направления. Специалистов по deepfake-технологиям, ML, AI всё ещё не хватает рынку, и за труд здесь по-прежнему готовы индексировать вознаграждения. Особенно в сегменте проектной занятости на задачах для внештатных специалистов. Иными словами, для тех, кто работает на себя, отметил Сергей Сухоставец.

Там, по его словам, рост зарплаты будет связан не только с высокой конкуренцией среди работодателей за специалистов, но и с форматом сотрудничества. Проектная занятость стоит компаниям дешевле классического найма, да ещё и во многих случаях помогает снизить налогооблагаемую базу. Всё это предоставляет "подушку" из денег, которые можно будет перенаправить на вознаграждения исполнителям.

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Сегодня наблюдаются очевидные признаки улучшения конъюнктуры рынка труда. Российская экономика вполне успешно адаптировалась к новым вызовам, а уровень неопределённости у бизнеса снизился. Официальный уровень безработицы находится на пятилетнем минимуме и составляет лишь 3,6%. Сегодня российский рынок труда характеризуется весьма низким предложением квалифицированной рабочей силы и специалистов в реальном секторе экономики. Строительство, продажи и IT-сектор по-прежнему останутся локомотивами роста зарплаты в России. Можно ожидать, что в текущем году она подрастёт в этих отраслях почти на 10%. Такой прогноз сделал экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода.

— Вполне вероятно, что сокращение персонала в текущем году продолжится в банковской и страховой отрасли, консалтинге и туристической отрасли, ориентированной на отдых граждан за рубежом. В непростые времена кандидаты редко ищут и меняют работу, довольствуясь текущими условиями труда и доходов. Вот почему явных шоков с сокращением зарплаты не стоит ждать, равно как и её взрывного роста. Ситуация стабильная, добавил Андрей Лобода.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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