С 1 марта появятся новые штрафы, доплаты и компенсации: Какие разрешения и запреты начнут действовать весной С 1 марта жителей многоквартирных домов, дачников, пенсионеров, льготников и семьи с детьми ждёт целый ряд новшеств. Что нужно учесть, чтобы получить доплаты и не нарушить закон? 28 февраля, 23:40 Обложка © Shutterstock

Что разрешат, а что запретят делать на даче

С первого марта дачникам не нужно будет соблюдать ряд старых норм. В частности, для того, чтобы разжечь костёр. В силу вступают новые правила разведения огня. Речь идёт о сжигании мусора, установке мангалов и разведения костров на загородном участке. МЧС отказалось от действовавших ранее жёстких нормативов. Дело в том, что они изначально были разработаны для больших полей и соблюдать их на небольших дачных территориях было порой очень трудно.

Сейчас нормативы станут более точными и будут лучше учитывать реалии дачной жизни. Так, при использовании открытого огня в металлической ёмкости, то есть в баке или бочке, для сжигания, например, сухой травы и веток место разведения костра должно располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до зданий, сооружений и иных построек. Кроме того, оно должно быть в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

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— Защитная зона, то есть место, где не должно быть сухой травы, легко воспламеняющихся жидкостей и предметов, составляет не менее пяти метров. Жарить шашлыки в мангалах можно на расстоянии пяти метров от строений. Эти нововведения порадуют владельцев небольших участков. Им действительно тяжело было соблюдать старые нормы, которые были разработаны без учёта реальной площади дач. То есть и для полей, и для загородных наделов действовали одни и те же правила. Например, на участке в 4 сотки, где находится дом и, возможно, ещё какие-то постройки, действительно сложно было найти место, соответствующее всем правилам, чтобы разместить бочку для сжигания листвы или мангал, — рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

Она добавила, что дачники всё равно жгли листву и делали шашлыки, только не всегда в безопасных местах. Разумный подход и установление адекватных нормативов должно сократить количество пожаров.

— Ну и, конечно, не стоит забывать о правилах безопасности. Не разводите костры прямо на земле, тем более на траве. Обязательно должна быть выкопана яма в земле. Либо делайте это в специальной бочке или на мангале. Не забывайте про защитную зону. Всегда следите за огнём и держите поблизости ёмкость с водой, чтобы в случае непредвиденной ситуации быстро погасить огонь, — пояснила Ольга Лакустова.

Кому повысят социальные выплаты

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С 1 марта жителям новых регионов начнут перечислять пенсии, пособия и льготы по российским законам. Чтобы получить выплаты, нужно будет обратиться с заявлением в отделение Социального фонда России по месту жительства. Кроме заявления потребуется предоставить документы, подтверждающие трудовой стаж. Если таких документов на руках нет, можно представить справку, выданную региональной межведомственной комиссией.

С 1 марта новые правила выплат распространяются и на получателей пособий (в том числе по безработице или на детей), а также на людей с инвалидностью.

Кому и как будут продавать лекарства

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С первого марта стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Проводится он в трёх регионах: в Москве, Московской и Белгородской областях. Участие аптек будет добровольным. Покупатели же смогут приобрести нужное лекарство по электронному рецепту. Полный список препаратов, которые разрешили продавать дистанционно, опубликовал Минздрав.

— Тут стоит обратить внимание льготников на такой момент. Не все лекарства можно будет получить дистанционно. На льготные лекарства эксперимент не распространяется. Порядок их получения остаётся прежним, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Кому грозят новые штрафы и сколько они составят

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С марта повышается ответственность за плохое состояние лифтов. Это должно повысить безопасность жителей многоквартирных домов. Теперь Ростехнадзор получил право контролировать выполнение техрегламентов и постановления об организации безопасного использования и содержания лифтов. За нарушения будут штрафовать. Например, для граждан штраф составит 1−2 тысячи, для должностных лиц — 10−20 тысяч, для компаний — 100−300 тысяч рублей. Если из-за нарушений пострадают люди или животные, то штрафы больше — вплоть до 1 млн рублей.

С первого марта 2023 года вступает в силу новый закон о побочных продуктах животноводства. Теперь навоз и помёт можно будет использовать в качестве удобрений. Побочные продукты животноводства можно будет отражать в бухгалтерском и налоговом учёте. Без этого оборот навоза и помёта был невозможен. В законе предусмотрена возможность получить права собственности на эти продукты.

Соответственно, появилась возможность создать самостоятельную отрасль обращения органических удобрений, экспортировать их, а также использовать в качестве сырья в сельскохозяйственном производстве.

При этом если при обращении с навозом и помётом будут выявлены нарушения, то здесь предусмотрены штрафы. Соответствующие изменения в КоАП уже рассматриваются в Госдуме.

С марта в России впервые вводятся правила по управлению электросамокатами. Появился новый термин "Средство индивидуальной мобильности" (СИМ). Так, дети до 14 лет могут передвигаться на электросамокатах исключительно по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Старше 14 лет — только по велодорожкам, если вес такого устройства не превышает 35 кг. Скорость передвижения устройств будет ограничена до 25 км/ч. Нарушителям, соответственно, тоже грозят штрафы. Например, за езду в неположенном месте — от 800 до 1500 рублей.

Авторы Нина Важдаева