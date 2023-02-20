С 1 марта изменится порядок получения социальных выплат: Кто получит больше и на сколько С 1 марта получателей социальных выплат станет больше. Кроме того, появятся новые меры поддержки. Как изменятся суммы начислений пенсионерам, инвалидам, малоимущим и семьям с детьми? 19 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Геодакян Артём

С 1 марта 2023 года работодатель будет обязан оплачивать проезд вахтовиков от пункта сбора до места проведения работ и обратно. Теперь этот пункт внесён в Трудовой кодекс РФ. Кстати, за вахтовый метод работы положена выплата надбавки, а если человек работает на Севере, то ему дают ещё и дополнительный оплачиваемый отпуск.

Что касается социальных выплат, то их в этом году уже повышали дважды. Часть из них пересчитали с 1 января, в том числе сделали прибавку к пенсии. Другие повысили с 1 февраля. Индексация в этом месяце составила 11,9%. Затронула она свыше 40 социальных выплат. Среди них материнский капитал, пособия на детей и многие другие виды социальной помощи. Об этом рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

— Сейчас акцент делается на помощи людям с небольшими доходами, а также тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Например, в этом году появилось единое пособие для семей с детьми. Получать соцвыплаты становится проще. Постоянно упрощаются схемы, по которым проходит оформление документов. Всё больше услуг можно получить дистанционно. В марте эта тенденция продолжится, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

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Она отметила, что с 1 марта расширят меры поддержки инвалидам. Например, увеличится список положенных им технических средств реабилитации. Теперь в него входят вспомогательные электронные средства ориентации, которые могут определять расстояние до объектов, категории объектов, лица людей. У них есть вибрационная индикация и речевой выход.

— С 20 марта 2023 года человеку могут на какое-то время отказать в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, если у него есть медицинские противопоказания. Раньше тоже могли отказать в такой услуге, но только при социальном обслуживании в стационарной форме, — уточнил Александр Спиридонов.

Он добавил, что также с 1 марта на новых территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей начнёт применяться российское законодательство об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и об обязательном медицинском страховании, которое касается неработающего населения.

Кроме того, уже с февраля начали делать дополнительные выплаты некоторым категориям работников. В частности, отделения Социального фонда России перевели первые специальные социальные выплаты медработникам, которые были установлены правительством с января этого года.

— К началу месяца деньги перевели более чем двум с половиной тысяч работников на общую сумму 21,4 миллиона рублей. Выплаты прошли в 24 регионах страны на основании данных, направленных в Социальный фонд медицинскими организациями, — сообщили в СФР.

В ведомстве пояснили, что новая выплата предназначена медикам первичного звена здравоохранения: центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сумма перечислений различается и колеблется от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей. Она зависит от категории специалиста и вида организации.

Авторы Нина Важдаева