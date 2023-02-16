Появились новые бесплатные услуги для пенсионеров: За что теперь не надо платить Сейчас на региональном уровне начали расширять списки товаров и услуг, которые пенсионеры могут получить бесплатно. Как стать льготником? 15 февраля, 23:40 33740 33740 Обложка © ТАСС / Александр Щербак

В феврале сразу несколько регионов расширили перечень лиц, которые имеют право на льготный проезд. Так произошло, например, в Бурятии. Там новые скидки вводят с 1 марта. Кроме того, в регионах увеличивают и размер действующих скидок. В разных городах условия проезда разные, поэтому точные параметры льгот нужно уточнять на местах.

В Подмосковье пенсионерам стало проще получить услугу по бесплатному зубопротезированию. Об этом в середине февраля сообщили в Министерстве социального развития Московской области. Теперь льготникам достаточно просто посетить стоматолога и оформить соответствующее заявление на региональном портале госуслуг. Затем вся информация автоматически поступит в соцзащиту. Для сравнения: раньше для получения этой услуги пенсионерам и ветеранам труда нужна была бумажная справка из стоматологической поликлиники. Её необходимо было прикрепить при подаче заявления на региональном портале госуслуг.

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— Льготное зубопротезирование может предоставляться на федеральном и на региональном уровнях. Если говорить о федеральных законах, то на него имеют право отдельные категории военнослужащих, граждане, приравненные к ним, пенсионеры из их числа, а также люди, имеющие звание Героя Советского Союза, Героя РФ, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда, Героя Труда РФ, полного кавалера ордена Трудовой Славы, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, перечень получателей этой льготы на региональных уровнях может быть значительно шире. В него могут входить и обычные неработающие пенсионеры, и даже люди предпенсионного возраста.

— В определённых ситуациях пенсионеры могут получить бесплатно и целый ряд других товаров и услуг. Вплоть до необходимой бытовой техники и дров для отопления. Впрочем, тут стоит отметить, что таких льгот на федеральном уровне не установлено. Они могут предоставляться только на уровне регионов. Например, могут выдавать сертификаты на бытовую технику. Также льготы положены инвалидам и ветеранам ВОВ, участникам обороны Москвы и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. В Москве, например, они могут получить сертификат на приобретение необходимых для преодоления трудной жизненной ситуации продуктов питания и товаров длительного пользования, — рассказала Оксана Красовская.

Кроме того, сейчас пенсионеры во многих регионах могут получить социальные скидки на покупку необходимых вещей. В частности, если нужно заменить газовую плиту.

Нередко возникает такая проблема, как вывоз старого оборудования или выброс крупногабаритного мусора. Сами по себе эти услуги могут стоить немало — от тысячи рублей и выше. Во многих регионах, например в Москве, местные власти предоставляют данный сервис бесплатно, если речь идёт о таких предметах, как старая газовая плита, холодильник, стиральная машина или ванна.

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— На региональном уровне пенсионеры могут получить и помощь с ремонтом. В некоторых случаях это будет скидка, а где-то работы проводят совершенно бесплатно. Например, в Красноярском крае можно получить единовременную адресную материальную помощь на ремонт жилого помещения. Её выдают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также одиноко проживающим неработающим пенсионерам. Речь идёт, в частности, о ремонте печного отопления и электропроводки, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева