С 1 марта изменится оплата по счётчикам: Как это отразится на суммах в квитанциях С 1 марта жильцам целого ряда домов придётся установить счётчики, чтобы снизить плату за коммунальные услуги. Что нужно учесть жильцам? 14 февраля, 23:45 22430 22430 ТАСС / Антон Вергун

С 1 марта вступают в силу изменения в правилах оплаты за ЖКУ. Они заключаются в том, что норматив потребления коммунальных услуг на содержание общего имущества в многоквартирных домах будет определяться не по мощности подключённого оборудования, а по принципу аналогии. Речь идёт о тех домах, где нет общедомовых приборов учёта (ОПУ). Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Он пояснил, что за основу такой аналогии будут применяться показания ОПУ в аналогичных по конструктивности многоквартирных домах, расположенных в аналогичных климатических зонах. Такой подход ориентирован на расчёт размера платы по реальным расходам коммунальных ресурсов, что должно привести к оптимизации расходов собственников.

— Самое главное, что сейчас нужно сделать жильцам, — установить счётчики на общедомовое потребление электроэнергии либо через ТСЖ, либо через управляющую компанию. Это будет выгодно для расчёта общей нагрузки и расходов на каждого жильца. Благодаря счётчику будут точные показатели энергии, которая уходит на общедомовые нужды, — рассказал юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Таким образом жильцы смогут не только контролировать потребление ресурсов, но и менять его, например, убирать где-то освещение или, наоборот, добавлять. В целом, считает юрист, это поможет рассчитать экономическую нагрузку на проживающих с учётом трат на общедомовое потребление энергии. В результате можно будет понять, за что и как платятся деньги при конечных расчётах за потребление ресурсов.

Перечень коммунальных ресурсов, которые потребляются при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, чётко прописан в правилах. К ним относятся холодная и горячая вода, электроэнергия, а также отведение сточных вод. Кроме того, вводится понятие "норматив расхода тепловой энергии на подогрев воды".

— Конечно, оплата по счётчикам для жильцов обычно выгоднее. В любом случае с их помощью легче контролировать реальное потребление электричества или тепла. Впрочем, при любых изменениях в системе оплаты нужно быть внимательным. Обратите внимание на суммы в квитанциях. Никогда нельзя исключать ошибки. При любых подозрениях на переплату сразу же обращайтесь за разъяснениями в управляющую компанию. Там могут допустить ошибки в расчётах. Если вычислить нарушение, то можно не только вернуть сумму переплаты, но и получить компенсацию. Она составляет 50% от излишне потраченных денег, — отметил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Это не единственное новшество, которое касается жильцов многоквартирных домов и начнёт действовать с 1 марта. Например, с этой даты изменится порядок перерасчёта платы за вывоз мусора. Имеются в виду те ситуации, когда жильцов нет в квартире более пяти дней. Теперь появится возможность сделать перерасчёт не только для жителей домов, где тарифы на вывоз отходов рассчитываются исходя из числа жильцов дома. В определенных ситуациях освободят от выплат и проживающих в тех домах, где для расчёта учитывается площадь жилых помещений.

Ещё одна новость — с 1 марта вступит в силу закон, по которому Росреестр не будет публиковать сведения из ЕГРН о собственниках по запросу третьих лиц. Выписку из ЕГРН с личными данными собственника нельзя будет получить без его согласия. К тому же Росреестр теперь не будет указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости в тех ситуациях, когда выписку заказывает посторонний человек.

Авторы Нина Важдаева