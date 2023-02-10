С 1 марта изменятся суммы и порядок выдачи пособий: Что нужно учесть получателям Меняется порядок начисления и размер целого ряда социальных выплат. Кого ждут новшества с 1 марта, какие пособия уже проиндексировали и на что обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя? 9 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 1 марта 2023 года инвалиды смогут получить новые виды помощи. Так, расширяется федеральный перечень технических средств реабилитации, которые положены людям с ограниченными возможностями. В него включили вспомогательные электронные средства ориентации. У таких приборов есть функции определения расстояния до объектов, категорий объектов, лиц людей, вибрационная индикация и речевой выход. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов.

— С 20 марта 2023 года получателю может быть временно отказано в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, если у него есть медицинские противопоказания. Ранее отказ по такому основанию был возможен только при социальном обслуживании в стационарной форме, — рассказал Александр Спиридонов.

Это значит, что теперь соцработники смогут отказывать пациентам в обслуживании на дому или в полустационарной форме. Впрочем, для этого должно быть документально подтверждённое основание — заключение уполномоченной медицинской организации. Такая мера направлена на то, чтобы предотвратить заражение опасными болезнями. Приостановить соцобслуживание могут, например, в том случае, если у человека туберкулёз, острое инфекционное заболевание или психическое расстройство. В этом случае его переводят под наблюдение медицинских организаций. После выздоровления соцобслуживание возобновится.

Социальную поддержку получат и жители новых регионов России.

— Госдума уже одобрила переход новых регионов на российскую социальную систему с 1 марта. Это касается, в том числе, выплаты пенсий и пособий. Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская и Запорожская области интегрируют в российское законодательство о социальной защите. По новым правилам там будут выплачивать пособия на детей, больничные, пособия безработным, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Кстати, целый ряд изменений в выплате пособий в целом по стране уже произошёл с начала этого года. Так, сейчас вместо ежемесячного пособия женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, и пособия на ребёнка перечисляется ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Право на новое пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны.

— При определении права на пособие учитываются все доходы семьи. Например, наличие у неё движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках. Если у трудоспособных членов семьи нет доходов, то для этого должна быть уважительная причина, — пояснил Александр Спиридонов.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком даётся матерям или отцам, а также опекунам. Получить его можно только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания заявителя. Прежние условия для назначения этого пособия (то есть без учёта нуждаемости) сохранятся только для людей, обучающихся по очной форме.

Отметим также, что с 1 февраля 2023 года на 11,9% проиндексированы размеры более 40 социальных выплат. Это касается, в частности, пособий семьям с детьми, инвалидам и пострадавшим от воздействия радиации. Проиндексировали также материнский капитал и выплаты ветеранам.

Авторы Нина Важдаева