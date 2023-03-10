Появились новые спецпрограммы для пенсионеров: За что вернут деньги и как получить выплаты Сейчас становится всё больше программ, которые позволяют пенсионерам вернуть деньги за оплату тех или иных товаров и услуг. На чём теперь можно сэкономить и как это сделать. 9 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сейчас всё больше банков и магазинов создают свои программы, которые позволяют пенсионерам существенно экономить на покупках. К тому же расширяются и меры социальной поддержки, в рамках которых можно вернуть деньги за определённые товары и услуги. В том числе при оплате счетов на услуги ЖКХ и налогов.

— При активном использовании банковской карты у пенсионеров есть возможность получать кешбэк за покупки, скидки, бонусы. Сейчас, наверное, почти не осталось банков, которые бы не предлагали своим клиентам кешбэк. Лучше если он будет возвращаться в рублях, а не в баллах. Если вы получаете пенсию на карту, которая не предполагает возможности начисления кешбэка, то имеет смысл обзавестись картой другого банка и переводить пенсию на неё. Без комиссии сделать это можно через СБП или мобильные приложения других банков, — рассказала старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

По её словам, также необходимо следить за категориями повышенного кешбэка и партнёрскими предложениями, которые периодически предоставляют те или иные карты. Например, на этой неделе повышенный кешбэк можно получать за покупки в одном магазине, а на следующей — в другом. Также многие банки устанавливают повышенные проценты по вкладам для тех, кто активно пользуется их картами.

— Например, вы можете открыть вклад по ставке примерно на 2–3% выше обычной, если будете ежемесячно совершать покупки по карте на сумму выше 10 тысяч рублей. Помимо того, многие банки предлагают бесплатное обслуживание карты, если вы ежемесячно совершаете с неё покупки на определённую сумму, — пояснила Полина Гусятникова.

Пенсионеры могут вернуть часть денег на основании как федеральных норм, так и региональных. Для этого предусмотрен целый ряд мер социальной поддержки пожилых людей. О них рассказал ведущий юрист "Европейской юридической службы" Александр Спиридонов.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В рамках федерального законодательства пенсионерам предоставляют компенсации расходов на оплату стоимости проезда по территории страны к месту отдыха и обратно. Её выдаёт раз в два года территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Предоставляют льготу в виде проездных билетов. Другой вариант — возмещение фактически понесённых расходов, в том числе в случае проезда на личном автотранспорте.

— Можно вернуть деньги, потраченные на улучшение жилищных условий, в виде переноса остатка имущественных вычетов по НДФЛ на предыдущие налоговые периоды. Пенсионер вправе получить имущественные вычеты в размере произведённых расходов на приобретение или строительство на территории России жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них. Компенсировать можно также расходы на приобретение земельного участка, — рассказал Александр Спиридонов.

Он добавил, что на федеральном уровне предусмотрен также возврат излишне уплаченного налога на имущество либо земельного налога, начисленных без учёта льгот. Так, пенсионер освобождается от уплаты налога на имущество — на один объект (жилой дом, квартиру, комнату; гараж или машино-место). К тому же у него есть право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка.

Полагается также компенсация жилищно-коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают установленные пределы (в среднем по стране 22 процента от доходов). Пенсионеры могут получить также компенсацию затрат по оплате взноса за капремонт.

— В рамках региональных норм предусмотрены компенсации проезда на общественном транспорте, затрат на санитарно-курортное лечение, изготовление и ремонт зубных протезов. Можно вернуть также деньги на оплату телефонной связи и радио, — добавил Александр Спиридонов.

Авторы Нина Важдаева