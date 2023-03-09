С 1 апреля сделают нестандартную прибавку к социальным выплатам: Сколько она составит Прибавка к пенсиям и ряду других социальных выплат с 1 апреля будет отличаться от предыдущих индексаций. Кому заплатят больше и на сколько конкретно? 8 марта, 23:40 Фото © ТАСС / Михаил Метцель

С 1 апреля 2023 года на 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии по инвалидности. Обычно их ежегодно увеличивают на размер инфляции 1 апреля. Но в прошлом году ситуация сложилась нестандартная, поэтому было принято решение не ждать 1 апреля 2023 года, а проиндексировать выплаты на 10% с 1 июня 2022 года. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

— Таким образом, в совокупности за год с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года выплаты увеличатся на 13,3%. Это выше официального уровня инфляции, который составил на конец прошлого года 11,9%, — пояснила она.

Эксперт добавила, что индексация произойдёт автоматически. Не надо никуда ходить, писать заявления и подавать какие-либо документы на перерасчёт. Также не изменятся сроки и варианты получения социальной пенсии.

В России социальные пенсии устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-Ф "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Это государственные выплаты, источником финансирования которых является федеральный бюджет. Такое пояснение сделала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

По её словам, с 1 апреля будут проиндексированы, в частности, социальные пенсии по старости (их получают те, у кого не хватает стажа работы), пенсии иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет и достигшим установленного возраста, пенсии гражданам из числа малочисленных народов Севера и социальные пенсии по инвалидности и в случае потери кормильца.

Фото © ТАСС / Андрей Махонин

— Все вышеуказанные выплаты планируется повысить на 3,3%. Соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен и находится на стадии общественного обсуждения. Сейчас размер социальной пенсии по старости составляет 6924,81 рубля, у инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов — 16 619,39 рубля, инвалидов I группы и инвалидов с детства II группы — 13 849,69 рубля, инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства) — 6924,81 рубля, инвалидов III группы — 5886,14 рубля, — пояснила Оксана Красовская.

Размер социальной пенсии по потере кормильца детям, которые потеряли одного из родителей, — 6924,81 рубля, потерявшим двух — 13 849,69 рубля. Столько же получают дети умершей одинокой матери. Если будет установлен размер индексации, который прописан в проекте, то размер пенсии увеличится на 3,3%.

Оксана Красовская обратила внимание, что в некоторых регионах будет также произведена индексация социальных выплат на местном уровне. Так, к примеру, с апреля 2023 года в Тульской области будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 1,055 отдельным категориям граждан. Вырастет дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение героям Советского Союза, героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Речь идёт о тех, кто постоянно проживает на территории области и достиг возраста старше 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Им выплаты составят 9831,18 рубля.

Увеличится ежемесячная денежная выплата людям, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев. Она составит 1365,34 рубля. Вырастет также ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Тульской области при достижении возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно). Она составит 2196,79 рубля. В целом полный перечень региональных выплат, которые подлежат индексации, достаточно обширный.

— В Иркутской области будут проиндексированы ЕДВ отдельным категориям граждан на 1,1194, В Орловской области проиндексируют ЕДВ ветеранам труда, жертвам политических репрессий на 1,01, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева