Лавров: США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию

США настолько сильно стремятся утвердить свою гегемонию, что уже перешли все возможные нормы приличий в самых разных сферах. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"От Соединённых Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий — дипломатических, этических, любых других", — подчеркнул глава дипведомства.