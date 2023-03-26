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26 марта, 09:19

Лавров: США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию

США настолько сильно стремятся утвердить свою гегемонию, что уже перешли все возможные нормы приличий в самых разных сферах. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"От Соединённых Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий — дипломатических, этических, любых других", — подчеркнул глава дипведомства.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" спецслужб США.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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