Лавров: США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию
США настолько сильно стремятся утвердить свою гегемонию, что уже перешли все возможные нормы приличий в самых разных сферах. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"От Соединённых Штатов можно ожидать чего угодно. Они в стремлении утвердить свою гегемонию перешли уже все грани приличий — дипломатических, этических, любых других", — подчеркнул глава дипведомства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" спецслужб США.