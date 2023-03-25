В США рассказали, в чём заключается главный парадокс НАТО

Главный парадокс НАТО заключается в том, что альянс постоянно твердит о мире, но параллельно с этим в течение последних двадцати лет регулярно воюет с различными государствами. Об этом заявил обозреватель Александр Марковски в статье для американского издания American Thinker.

Журналист отметил, что многие восприняли распад СССР как "подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира". Однако сохранение НАТО и дальнейшее расширение блока на восток привели к атмосфере недоверия. И несмотря на постоянные высказывания организации о том, что она якобы привносит в мир демократию и справедливость, её руководители развязывают кровавые войны в различных частях мира. Обозреватель обратил внимание, что, после того как натовские военные с позором покинули Афганистан, альянс тут же спровоцировал конфликт на Украине, не считаясь с предупреждениями Москвы о том, что россияне не станут мириться с приближением НАТО к границе собственной страны.