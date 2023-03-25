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25 марта, 15:24

В США рассказали, в чём заключается главный парадокс НАТО

American Thinker: НАТО постоянно развязывает войны, считая себя мирной организацией

Главный парадокс НАТО заключается в том, что альянс постоянно твердит о мире, но параллельно с этим в течение последних двадцати лет регулярно воюет с различными государствами. Об этом заявил обозреватель Александр Марковски в статье для американского издания American Thinker.

Журналист отметил, что многие восприняли распад СССР как "подтверждение американских истин и начало эпохи всеобщего мира". Однако сохранение НАТО и дальнейшее расширение блока на восток привели к атмосфере недоверия. И несмотря на постоянные высказывания организации о том, что она якобы привносит в мир демократию и справедливость, её руководители развязывают кровавые войны в различных частях мира. Обозреватель обратил внимание, что, после того как натовские военные с позором покинули Афганистан, альянс тут же спровоцировал конфликт на Украине, не считаясь с предупреждениями Москвы о том, что россияне не станут мириться с приближением НАТО к границе собственной страны.

"Балканы, Ливан, Сомали, Афганистан, Ирак, Сирия и Ливия будут носить шрамы от войн НАТО на протяжении многих поколений", — резюмировал Марковски.

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Ранее Лайф сообщал, что бывший британский офицер Глен Грант назвал Чёрное море особенно слабым местом на восточном фланге НАТО. Он объяснил, что это связано, в частности, с политикой Турции.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques / Stringer

Наталья Исакова
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