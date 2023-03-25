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24 марта, 21:14

Вучич задал руководству НАТО вопрос, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Сербский президент Александр Вучич обратился к руководству НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать мирных жителей в 1999 году.

"Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — сказал Вучич в годовщину бомбардировок Югославии.

Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО в Югославии только тогда, когда исчезнут сербы

Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО в Югославии только тогда, когда исчезнут сербы

Глава сербского государства подчеркнул, что войска НАТО напали на суверенную и свободную страну, при этом оправдывая бомбардировки стремлением избежать "гуманитарной катастрофы". Однако вместо этого, указал Вучич, альянс вооружал повстанческие группы.

Ранее Лайф рассказывал, что активисты МГЕР и "Волонтёрской роты" провели акции против НАТО у посольств Сербии и США. Они пришли к дипмиссиям с плакатами и скандировали тематические лозунги.

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Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков
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