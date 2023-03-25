Вучич задал руководству НАТО вопрос, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году

Сербский президент Александр Вучич обратился к руководству НАТО с вопросом, кто дал альянсу право убивать мирных жителей в 1999 году.

"Прошло 24 года с тех пор, как вы отторгали у нас часть страны, убивали детей и мирных граждан, военных и полицейских. Откуда у вас право убивать наших военных и полицейских, кто вам дал это право?!" — сказал Вучич в годовщину бомбардировок Югославии.

Глава сербского государства подчеркнул, что войска НАТО напали на суверенную и свободную страну, при этом оправдывая бомбардировки стремлением избежать "гуманитарной катастрофы". Однако вместо этого, указал Вучич, альянс вооружал повстанческие группы.