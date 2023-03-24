Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО в Югославии только тогда, когда исчезнут сербы

Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич. Его заявление стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который призвал сербов "забыть обиду" на альянс за бомбардировки Югославии.

"Наше обязательство — попытаться простить. А забыть [агрессию НАТО] мы сможем только тогда, когда нас не станет. Вам не удастся сломить эту страну, она будет жить", — сказал Вучич, выступая на траурных мероприятиях, посвящённых 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии.