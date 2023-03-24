Посол США просит сербов "забыть обиду" на НАТО за кровавые бомбёжки Югославии
Посол США в Белграде Хилл призвал сербов "забыть обиду" на бомбардировки НАТО
Югославия. Нови-Сад. Бомбардировка НАТО. Обложка © ТАСС / AP / STR
Американский посол в Белграде Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО бывшей Югославии в 1999 году, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Дипломат призвал сербов оставить свои обиды ради "лучшего будущего".
"Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах", — написал посол США в Twitter.
Хилл заверил в непоколебимой приверженности Вашингтона партнёрству с Белградом и дипломатии. Американский посланец высказал уверенность в том, что вместе стороны способны "построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений".
Военная операция НАТО "Союзная сила" (Operation Allied Force) против Югославии продлилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Приказ о её начале отдал генсекретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана. Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косове. Воздушная операция продлилась 78 дней и проводилась без санкции Совбеза ООН. Всего было нанесено несколько тысяч ударов, на страну сбросили тысячи бомб с обеднённым ураном.
Теперь такие снаряды могут передать Украине, на территории которой Россия проводит СВО. Путин предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А Шойгу назвал намерение Британии ещё одной пройденной ступенькой к ядерной конфронтации. В США уже сравнили эффект от применения урановых снарядов с последствиями Хиросимы.