Посол США просит сербов "забыть обиду" на НАТО за кровавые бомбёжки Югославии

Американский посол в Белграде Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям погибших при бомбардировках НАТО бывшей Югославии в 1999 году, которые привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей. Дипломат призвал сербов оставить свои обиды ради "лучшего будущего".

"Выражаю личные соболезнования семьям погибших в ходе войн 1990-х годов, включая воздушную кампанию НАТО. Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне своё горе, но я верю, что он достаточно силён, чтобы забыть о своих обидах", — написал посол США в Twitter.

Хилл заверил в непоколебимой приверженности Вашингтона партнёрству с Белградом и дипломатии. Американский посланец высказал уверенность в том, что вместе стороны способны "построить лучшее будущее, которое сербский народ заслуживает и хочет для будущих поколений".