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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 16:03
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В США предупредили о второй Хиросиме в случае применения ВСУ урановых снарядов

Military Watch сравнил эффект от снарядов с обеднённым ураном с последствиями Хиросимы

Применение Киевом оружия с обеднённым ураном, которое намерена поставить Великобритания, может спровоцировать онкологические и генетические болезни населения, что сродни последствиям бомбардировок Хиросимы. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"При использовании таких снарядов в воздух выбрасываются высокотоксичные радиоактивные частицы, которые распространяются на расстояние более 40 километров в виде пыли и имеют период полураспада более четырёх миллиардов лет", — говорится в публикации.

Авторы напомнили, что такое вооружение использовалось американцами во время вторжения в Ирак, где впоследствии регистрировались многочисленные случаи рака и генетических мутаций у населения. Особенно пострадал город Фаллуджа, где ситуация была сравнима с "последствиями для жителей Хиросимы, подвергшихся ионизирующему излучению от бомбы и урана в радиоактивных осадках". Кроме того, катастрофическим окажется воздействие на окружающую среду.

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность
Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент РФ Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Россия будет вынуждена отреагировать должным образом.

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Getty Images / Pierre Crom

Татьяна Миссуми
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