В США предупредили о второй Хиросиме в случае применения ВСУ урановых снарядов

Применение Киевом оружия с обеднённым ураном, которое намерена поставить Великобритания, может спровоцировать онкологические и генетические болезни населения, что сродни последствиям бомбардировок Хиросимы. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

"При использовании таких снарядов в воздух выбрасываются высокотоксичные радиоактивные частицы, которые распространяются на расстояние более 40 километров в виде пыли и имеют период полураспада более четырёх миллиардов лет", — говорится в публикации.

Авторы напомнили, что такое вооружение использовалось американцами во время вторжения в Ирак, где впоследствии регистрировались многочисленные случаи рака и генетических мутаций у населения. Особенно пострадал город Фаллуджа, где ситуация была сравнима с "последствиями для жителей Хиросимы, подвергшихся ионизирующему излучению от бомбы и урана в радиоактивных осадках". Кроме того, катастрофическим окажется воздействие на окружающую среду.