В США предупредили о второй Хиросиме в случае применения ВСУ урановых снарядов
Military Watch сравнил эффект от снарядов с обеднённым ураном с последствиями Хиросимы
Применение Киевом оружия с обеднённым ураном, которое намерена поставить Великобритания, может спровоцировать онкологические и генетические болезни населения, что сродни последствиям бомбардировок Хиросимы. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
"При использовании таких снарядов в воздух выбрасываются высокотоксичные радиоактивные частицы, которые распространяются на расстояние более 40 километров в виде пыли и имеют период полураспада более четырёх миллиардов лет", — говорится в публикации.
Авторы напомнили, что такое вооружение использовалось американцами во время вторжения в Ирак, где впоследствии регистрировались многочисленные случаи рака и генетических мутаций у населения. Особенно пострадал город Фаллуджа, где ситуация была сравнима с "последствиями для жителей Хиросимы, подвергшихся ионизирующему излучению от бомбы и урана в радиоактивных осадках". Кроме того, катастрофическим окажется воздействие на окружающую среду.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб. Президент РФ Владимир Путин ответил Лондону, что в таком случае Россия будет вынуждена отреагировать должным образом.
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