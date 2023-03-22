Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность Эти боеприпасы могут быть переданы Киеву в ближайшее время вместе с танками Challenger 2, но применять их в классическом танковом бою крайне сложно. 22 марта, 12:43 Украинские военнослужащие разгружают боеприпасы. Обложка © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

20 марта на сайте британского парламента была опубликована информация, что Великобритания готова отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном. Согласно Конвенции о физической защите ядерного материала 1980 года, обеднённый уран относится к “ядерным материалам II категории, для которой действуют особые правила хранения и транспортировки”. Урановые снаряды — относительно новое оружие, и Великобритания пользуется тем, что в ООН нет документа, который бы ограничивал или запрещал его использование.

Снаряды с обеднённым ураном для Украины

Пик развития снарядов с обеднённым ураном пришёлся на послевоенные 50–60-е годы. Тогда в целях повышения бронепробиваемости танковых боеприпасов начались эксперименты с использованием сердечников из наиболее плотных металлов и сплавов. Поначалу большинство боеприпасов этого типа производилось из карбида вольфрама вместо углеродистой стали.

Однако с появлением в 1960-х годах многослойной брони вольфрамовые боеприпасы начали терять эффективность. Основной проблемой была прочность — прежде чем пробить многослойную броню, снаряд разрушался и застревал посередине. Этот недостаток подстегнул разработку новых сплавов и материалов, способных ликвидировать любые бронированные цели. В 70-х разработки снарядов из карбида вольфрама окончательно зашли в тупик — американские оружейники посчитали, что для гарантированного пробития современных танков нужно что-то эффективнее. Тогда же был разработан первый уран-титановый выстрел, испытания которого показали, что такой снаряд почти не теряет энергию после выстрела и способен без взрывчатки пробить серьёзную броню.

Военный эксперт Константин Сивков отмечает, что снаряды для танков Challenger 2, которые Великобритания, вероятно, собирается передать вместе с боевой техникой, передаются не просто так.

— Англичане решили поставлять такие снаряды, потому что у танка Challenger 2 нарезная пушка стоит. Снаряды с урановым сердечником повышают её боевые возможности. За счёт уранового сердечника бронепробиваемость на 20% больше, чем у вольфрамового сердечника. За счёт чего? За счёт того что удельная масса урана значительно выше, чем у вольфрама, — подчеркнул военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Где применяли снаряды из обеднённого урана

Изначально разработка боеприпасов этого типа на Западе была направлена на масштабные столкновения с советскими танками в Европе. Предполагалось, что несколько дивизий США с танками М1 "Абрамс", вооружёнными такими снарядами, смогут остановить прорыв танковых армий противника через Сувалкский коридор. В реальности всё было скромнее: впервые 120-миллиметровые танковые выстрелы с обеднённым ураном были использованы во время войны в Персидском заливе в 1991 году во время операции "Буря в пустыне". Эти снаряды были разработаны для увеличения пробивной способности и улучшения точности удара.

Позднее снаряды с обеднённым ураном применялись в Югославии, а пиком боевого применения этих боеприпасов стали военные кампании США в Ираке и Афганистане. Боеприпасы с обеднённым ураном отличаются от классических снарядов своей эффективностью: для поражения обычных целей расходуется вдвое меньше боеприпасов, а при обстреле бронетехники такие снаряды быстрее наносят критический ущерб технике противника.

Снаряды из обеднённого урана: характеристики, дальность стрельбы

По прогнозам экспертов, ВСУ могут использовать танки Challenger 2 с урановыми БОПС L26 CHARM 1 и L27 CHARM 3 в ходе весеннего наступления. Они могут использоваться для нанесения ударов по ДНР и ЛНР, а также по Херсонской и Запорожской областям. Ранее сообщалось, что Challenger 2 могут перебросить под Бахмут (Артёмовск), однако эта информация пока не подтвердилась.

Танк Challenger 2 © shutterstock

Танки Challenger 2 не считаются суперзвёздами в мире бронетехники. Несмотря на свои внушительные характеристики, они обладают существенными недостатками. Из-за усиленной брони их вес достигает 74,95 тонны. На полях Украины он может оказаться неповоротливым, и в этом случае многое будет зависеть от возможности вести прицельный огонь. Но и здесь есть свои сложности.

Нарезная пушка на сегодняшний момент смотрится устаревшим элементом, ведь в СССР на гладкоствольное орудие перешли ещё в 60-х, а в Германии и США — в 80-х. Нарезной ствол увеличивает точность выстрела, но при этом снижает начальную скорость снаряда, которая может потребоваться для пробития брони танка противника.

К тому же Challenger 2 существенно снижает точность при стрельбе в движении. На испытаниях в Греции 2002 года этот танк поразил 10 мишеней из 10, но в режиме "охотник – стрелок" (англ. Hunter – Killer) поразил всего 8 из 20 целей.

По словам экспертов, в серьёзных боях он практически не участвовал.

— Если говорить про Иракскую кампанию, так там больше американские Abrams, и французские AMX-10RC участвовали в подвижных группах. И Leopard засветился. Но Challenger 2 стоял в стороне, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

Снаряды с обеднённым ураном: токсичность

Проблема в том, что за новостями о поставках танковых снарядов стоит нечто большее. Боеприпасы с урановым сердечником имеют не только танковые выстрелы, но и боеприпасы к пушкам БМП "Брэдли" и "Мардер", которые также поставляются Киеву. С ними связана интересная история. Только за время “Бури в пустыне” Армия США выпустила по наземным целям чуть менее миллиона боеприпасов с обеднённым ураном. Если измерять в более привычных величинах, то более 200 тонн оказались вывалены на почву как радиоактивный мусор.

Танковые снаряды в транспортных кейсах © Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

В дальнейшем такие снаряды применяли ещё минимум дважды — в Югославии в 1999-м и в Ираке во время вторжения в 2003 году. Суммарно за три военных кампании США могли потратить порядка двух миллионов таких снарядов, что сопоставимо с выбросом 400-тонной бочки с ядовитыми химикатами прямо на головы мирного населения.

В 2010 году британская газета The Independent опубликовала исследование профессора университета Олстера Криса Басби, где было сказано, что воздействие на природу и окружающую среду от применения урановых боеприпасов "хуже, чем Хиросима". За время посещения 711 домов в Эль-Фаллудже и обследования почти 5 тысяч местных жителей Басби зафиксировал резкий рост онкологических заболеваний, который, по его словам, "возможен только в случае сильного мутагенного воздействия". В другом исследовании, фонда Global Security, утверждается, что к таким последствиям могло привести попадание урановой пыли на кожу и слизистую оболочку. Проблема применения снарядов с обеднённым ураном оказалась нерешаемой и для тех, кто применял такое оружие: смертельный аэрозоль проникал в лёгкие лётчиков, стрелков БМП "Брэдли" и механиков танков "Абрамс", из-за чего многие из них начали страдать онкологией и психическими расстройствами.

Авторы Евгений Жуков