Жители Великобритании с возмущением отнеслись к решению Лондона передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном. В комментариях к публикации Daily Mail они обвинили собственное правительство в эскалации украинского конфликта.

"Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас всё глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — написал пользователь Blue Light.

Его поддержал RaumTCUK, заявив, что Британия оказалась по уши втянута в ситуацию на Украине, при этом все тяготы рано или поздно лягут на плечи рядовых граждан страны. Автор резюмировал: "Нами управляют идиоты. Не наша война, не наша страна, не наша ответственность".

"Великобритания поставит обеднённый уран... Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерождённых детей и создать уродства... Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и её полное подчинение преступным идиотам из США. Зачем нам тогда нужен парламент?" — отметил Arrogant and corrupt.

Большинство комментаторов согласились, что бессмысленно поддерживать Киев, тем более что своих проблем хватает. Так, hunniebee66 напомнил, что в Британии плохо финансируется собственная армия, хотя на ВСУ деньги почему-то тратятся. Он подчеркнул: "Зачем продолжать раздражать медведя... Почему мы поддерживаем войну, а не стремимся к миру?"

"Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — добавил комментатор с ником Jemimalawlor.