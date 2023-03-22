Британцы пришли в ярость от желания Лондона отдать Киеву снаряды с ураном
Читатели Daily Mail пристыдили Лондон за стремление передать урановые боеприпасы ВСУ
Жители Великобритании с возмущением отнеслись к решению Лондона передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном. В комментариях к публикации Daily Mail они обвинили собственное правительство в эскалации украинского конфликта.
"Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас всё глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — написал пользователь Blue Light.
Его поддержал RaumTCUK, заявив, что Британия оказалась по уши втянута в ситуацию на Украине, при этом все тяготы рано или поздно лягут на плечи рядовых граждан страны. Автор резюмировал: "Нами управляют идиоты. Не наша война, не наша страна, не наша ответственность".
"Великобритания поставит обеднённый уран... Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерождённых детей и создать уродства... Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и её полное подчинение преступным идиотам из США. Зачем нам тогда нужен парламент?" — отметил Arrogant and corrupt.
Большинство комментаторов согласились, что бессмысленно поддерживать Киев, тем более что своих проблем хватает. Так, hunniebee66 напомнил, что в Британии плохо финансируется собственная армия, хотя на ВСУ деньги почему-то тратятся. Он подчеркнул: "Зачем продолжать раздражать медведя... Почему мы поддерживаем войну, а не стремимся к миру?"
"Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — добавил комментатор с ником Jemimalawlor.
Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб.
Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency