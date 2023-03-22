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Регион
Опубликовано 22 марта 2023, 07:29
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Британцы пришли в ярость от желания Лондона отдать Киеву снаряды с ураном

Читатели Daily Mail пристыдили Лондон за стремление передать урановые боеприпасы ВСУ

Жители Великобритании с возмущением отнеслись к решению Лондона передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном. В комментариях к публикации Daily Mail они обвинили собственное правительство в эскалации украинского конфликта.

"Мне страшно. Правительство Великобритании сошло с ума, отправляя снаряды с ураном на это гиблое дело. Они втягивают нас всё глубже в конфликт, пытаясь угодить янки", — написал пользователь Blue Light.

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Его поддержал RaumTCUK, заявив, что Британия оказалась по уши втянута в ситуацию на Украине, при этом все тяготы рано или поздно лягут на плечи рядовых граждан страны. Автор резюмировал: "Нами управляют идиоты. Не наша война, не наша страна, не наша ответственность".

"Великобритания поставит обеднённый уран... Какие тогда правила и ценности остались у нас? Отравить землю, отравить людей, отравить нерождённых детей и создать уродства... Грязная бомба, и она будет из Великобритании. Стыдно за эту страну и её полное подчинение преступным идиотам из США. Зачем нам тогда нужен парламент?" отметил Arrogant and corrupt.

Большинство комментаторов согласились, что бессмысленно поддерживать Киев, тем более что своих проблем хватает. Так, hunniebee66 напомнил, что в Британии плохо финансируется собственная армия, хотя на ВСУ деньги почему-то тратятся. Он подчеркнул: "Зачем продолжать раздражать медведя... Почему мы поддерживаем войну, а не стремимся к миру?"

"Спасибо Зеленскому за то, что втянул нас", — добавил комментатор с ником Jemimalawlor.

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Напомним, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Такие снаряды США использовали при бомбардировке Югославии, сбросив на страну более 40 тысяч бомб.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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