В МЧС России предупредили об экокатастрофе в случае использования Киевом урановых снарядов

Он подчеркнул, что регионы Донбасса ранее уже испытывали радиационное воздействие после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому использование боеприпасов с обеднённым ураном попросту может усугубить ситуацию. Он напомнил, что в 1999 году военные НАТО впервые применили около 31 тысячи кассетных боеприпасов с ураном-238 в ходе массированных бомбардировок по территории Югославии. При этом многие из снарядов не разорвались и ушли в землю на глубину до одного метра. Позже в месте падения бомбы были взяты пробы грунта. Согласно лабораторным данным, мощность излучения образцов в 45 раз превышала естественный радиационный фон для данной местности.