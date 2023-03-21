В МЧС России предупредили об экокатастрофе в случае использования Киевом урановых снарядов
Экс-замглавы МЧС РФ Бражников: Применение Киевом снарядов с ураном грозит экокатастрофой
Применение украинскими военными снарядов с обеднённым ураном в Донбассе может привести к экологической катастрофе в регионе, предупредил бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников.
"Использование боеприпасов с ураном недопустимо, может привести к быстрой экологической катастрофе", — приводит РИА "Новости" слова Бражникова.
Он подчеркнул, что регионы Донбасса ранее уже испытывали радиационное воздействие после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому использование боеприпасов с обеднённым ураном попросту может усугубить ситуацию. Он напомнил, что в 1999 году военные НАТО впервые применили около 31 тысячи кассетных боеприпасов с ураном-238 в ходе массированных бомбардировок по территории Югославии. При этом многие из снарядов не разорвались и ушли в землю на глубину до одного метра. Позже в месте падения бомбы были взяты пробы грунта. Согласно лабораторным данным, мощность излучения образцов в 45 раз превышала естественный радиационный фон для данной местности.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Эти снаряды "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустили по стране более 40 000 таких бомб. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться и не травить своих же людей.
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