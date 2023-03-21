Захарова напомнила о Югославии, комментируя поставки Киеву боеприпасов с ураном
Захарова сравнила с "югославским сценарием" намерение Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном
Боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания намерена передать Украине, ранее "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустила по стране более 40 000 таких снарядов. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться.
"Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено", — написала дипломат в телеграм-канале.
Захарова напомнила, что тогда в Югославии пострадали в первую очередь солдаты НАТО, позже они пытались выбить у альянса компенсацию за потерянное здоровье, но в исках им было отказано.
"Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят", — подчеркнула Захарова.
Напомним, ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что королевство передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. По словам экспертов, подобные снаряды очень опасны — они могут заражать всю местность, на которой применяются, вызывая впоследствии у людей онкологические заболевания.