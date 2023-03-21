Захарова напомнила о Югославии, комментируя поставки Киеву боеприпасов с ураном

Боеприпасы с обеднённым ураном, которые Великобритания намерена передать Украине, ранее "показали" себя в Югославии — в ходе бомбардировок США выпустила по стране более 40 000 таких снарядов. Об этом Киеву напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав украинские власти очнуться.

"Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено", — написала дипломат в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что тогда в Югославии пострадали в первую очередь солдаты НАТО, позже они пытались выбить у альянса компенсацию за потерянное здоровье, но в исках им было отказано.