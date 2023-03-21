Стало известно, когда США начнут поставлять Украине танки M1 Abrams
Reuters: США намерены начать поставки танков M1 Abrams Украине осенью
Министерство обороны США (Пентагон) намерено начать поставки Украине танков M1 Abrams ("Абрамс") ближайшей осенью. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы ускорить поставку танков Киеву. При этом советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в феврале подчёркивал, что в передаче Abrams Украине нет никакого смысла. По его словам, решение поставить боевые машины было принято, чтобы склонить Германию к отправке Киеву танков Leopard.
Напомним, Байден в январе анонсировал отправку на Украину 31 танка Abrams. Тогда уточнялось, что данная техника будет поставлена не из запасов Пентагона, а произведена с нуля.
А 21 марта стало известно, что Великобритания передаст Украине танки Challenger 2. Также Лондон отправит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.
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