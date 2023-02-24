В США рассказали, зачем на самом деле отправляют танки Abrams на Украину

В передаче американских танков Abrams нет смысла, однако это было необходимо для того, чтобы аналогичное решение по машинам Leopard приняла Германия. Об этом в эфире CNN заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Президент Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боёв. Танки Leopard им (ВСУ. — Прим. Лайфа) нужны на самом деле", — заявил Салливан.

Он напомнил, что одним из условий передачи Германией своих танков на Украину был такой же шаг со стороны США, поэтому в Вашингтоне приняли соответствующее решение.