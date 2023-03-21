Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 12:53

Британия передаст Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обеднённым ураном

Замглавы Минобороны Британии Голди: Киев получит бронебойные снаряды с обеднённым ураном

Великобритания передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны страны Аннабель Голди.

"Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран", — приводит её слова пресс-служба британского парламента.

Боррель: ЕС утвердил программу закупок одного миллиона снарядов для Киева в течение года

Боррель: ЕС утвердил программу закупок одного миллиона снарядов для Киева в течение года

Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшие два года увеличит военный бюджет на $6 млрд на фоне украинского конфликта. Часть этой суммы будет направлена на развитие ядерных сил сдерживания, а остальная часть пойдёт на пополнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были направлены Киеву.

Обложка ©

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров