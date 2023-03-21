Британия передаст Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обеднённым ураном

Великобритания передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны страны Аннабель Голди.

"Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран", — приводит её слова пресс-служба британского парламента.