Британия передаст Украине танки Challenger 2 и боеприпасы с обеднённым ураном
Замглавы Минобороны Британии Голди: Киев получит бронебойные снаряды с обеднённым ураном
Великобритания передаст Украине не только танки Challenger 2, но и боеприпасы с обеднённым ураном. Об этом заявила замглавы Минобороны страны Аннабель Голди.
"Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обеднённый уран", — приводит её слова пресс-служба британского парламента.
Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшие два года увеличит военный бюджет на $6 млрд на фоне украинского конфликта. Часть этой суммы будет направлена на развитие ядерных сил сдерживания, а остальная часть пойдёт на пополнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были направлены Киеву.
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