Британия истощила запасы вооружений ради Украины и увеличивает военный бюджет

Правительство Великобритании приняло решение увеличить расходы на оборону на пять миллиардов фунтов (шесть миллиардов долларов) в ближайшие два года на фоне украинского конфликта. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака.

Соответствующий параграф будет включён в обновлённую версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, публикация которой запланирована на 13 марта. Три миллиарда фунтов (3,6 миллиарда долларов) направят на развитие ядерных сил сдерживания, а остальная часть пойдёт на пополнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были направлены Киеву.

В долгосрочной перспективе страна хочет довести военные расходы до 2,5% ВВП. После 2025 года в оборонный бюджет будут внесены изменения в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей.