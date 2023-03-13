Британия истощила запасы вооружений ради Украины и увеличивает военный бюджет
Великобритания в ближайшие два года увеличит военный бюджет на $6 млрд
Правительство Великобритании приняло решение увеличить расходы на оборону на пять миллиардов фунтов (шесть миллиардов долларов) в ближайшие два года на фоне украинского конфликта. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра Риши Сунака.
Соответствующий параграф будет включён в обновлённую версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства, публикация которой запланирована на 13 марта. Три миллиарда фунтов (3,6 миллиарда долларов) направят на развитие ядерных сил сдерживания, а остальная часть пойдёт на пополнение запасов боеприпасов и вооружений, которые были направлены Киеву.
В долгосрочной перспективе страна хочет довести военные расходы до 2,5% ВВП. После 2025 года в оборонный бюджет будут внесены изменения в сторону дальнейшего увеличения при наличии возможностей.
Ранее Лайф писал, что Белый дом запросил в проекте бюджета на 2024 год более шести миллиардов долларов на поддержку Украины. Приоритет отдаётся укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнёров, сказано в документе.
Twitter / Royal Navy