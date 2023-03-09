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9 марта, 17:54

Администрация Байдена запросила более $6 млрд на поддержку Украины

Белый дом запросил в проекте бюджета на 2024 год более $6 млрд на поддержку Украины

Администрация президента США Джо Байдена запросила в проекте бюджета на 2024 год более шести миллиардов долларов на поддержку Украины, союзников по НАТО и других стран-партнёров Вашингтона в Европе. Об этом говорится в опубликованном Белым домом проекте.

"Бюджет предполагает выделение более шести миллиардов долларов на поддержку Украины, а также альянса в рамках НАТО и других европейских партнёров. Приоритет отдаётся укреплению возможностей и готовности США, союзных сил и сил стран-партнёров перед лицом продолжающейся российской агрессии", — указано в документе.

Также в нём предлагается потратить 753 миллиона долларов на "противодействие влиянию РФ на Украине", а в фонд "сдерживания Китая" должно поступить 400 миллионов долларов. Кроме того, Белый дом запросил у Конгресса 37,7 миллиарда долларов на поддержание потенциала ядерного сдерживания и 23,8 миллиарда долларов на модернизацию атомного комплекса.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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