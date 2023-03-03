В Конгрессе США призвали перестать спонсировать Зеленского

Американская конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, выступая на Конференции консервативных политических действий, призвала власти США прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине, чтобы ускорить процесс установления мира.

"Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины. Этой стране нужен мир, а не война", — заявила республиканка.

Комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о привлечении американцев к вооружённому конфликту против России, Грин посоветовала лидеру Незалежной держать свои руки подальше от "наших сыновей и дочерей, потому что они не будут умирать там".