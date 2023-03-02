В США заговорили об "усталости" жителей страны из-за Украины

Власти США опасаются, что двухпартийная коалиция по поддержке Украины может распасться из-за усталости жителей страны от темы конфликта в Незалежной, а также разочарования налогоплательщиков политикой президента Джо Байдена. Об этом ссылаясь на данные опроса пишет The New York Times.

Издания отмечает, что уровень поддержки помощи Украины среди жителей США упал с 60% в мае прошлого года до 48% в настоящее время. А вот число тех, кто назвал отправленную помощь Киеву слишком большой, напротив, выросло с 7% до 26%.

"Так происходит с каждой иностранной интервенцией. В первые несколько месяцев это всегда популярно. Людям не нравится то, что сделала Россия, это ужасно. Но со временем усталость от войны становится реальной вещью, особенно в этой стране, особенно когда избиратели не связывают происходящее в Украине с собственной безопасностью", — заметил стратег республиканской партии и бывший советник президента США Энди Сурабян.

При этом, действия президента Байдена после его визита в Варшаву и Киев стали одобрять 48% американцев, тогда как ранее таковых было 40%. Однако, у администрации Белого дома вызывает тревогу изменения настроений граждан США, а также раскол в Конгрессе, где часть видных представителей Республиканской партии активно выступает против поддержки Украины. Ещё одним фактором возможного раскола конгрессменов по вопросу Незалежной может стать президентская гонка в Штатах.