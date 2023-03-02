В США нет родителей, которые бы хотели отправить своих детей погибать ради защиты украинских территорий. С таким заявлением выступила на своей странице в "Твиттере" конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

"Нет ни одного родителя в Америке, который хочет, чтобы их сын или дочь умирали ради защиты украинской границы", — подчеркнула Грин.

Такую реакцию вызвали слова президента Незалежной Владимира Зеленского, который заявил, что Штаты будут отправлять своих сыновей и дочерей, которые будут умирать на Украине. Грин отметила, что Украина — даже не член НАТО, и поинтересовалась, было ли такое, чтобы сыновья и дочери Украины отдавали жизни, защищая границу США.