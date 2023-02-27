В Конгрессе США указали на риск гражданской войны

США движутся к национальному разводу, который приведёт к отделению республиканских штатов от демократических. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, её никогда не должно случиться", — написала она в "Твиттере".

Сейчас Вашингтон и политический мир в Штатах оказались полностью оторваны от реальных американцев, уверена парламентарий.