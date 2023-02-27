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27 февраля, 03:49

В Конгрессе США указали на риск гражданской войны

Конгрессвумен Грин заявила о движении США к "национальному разводу"

США движутся к национальному разводу, который приведёт к отделению республиканских штатов от демократических. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, её никогда не должно случиться", — написала она в "Твиттере".

Сейчас Вашингтон и политический мир в Штатах оказались полностью оторваны от реальных американцев, уверена парламентарий.

Американская "третья" партия выступила против помощи Украине

Американская "третья" партия выступила против помощи Украине

А ранее конгрессвумен Грин потребовала от президента Джо Байдена обнародовать копии всех документов по Украине. Она отметила, что речь идёт о военной, гражданской и финансовой поддержке, оказанной с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го.

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Артур Лапсаков
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