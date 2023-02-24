В Конгрессе США потребовали от Байдена обнародовать копии всех документов по Украине

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин опубликовала резолюцию с призывом к главе государства Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену предоставить всю информацию о помощи Украине. Об этом сказано в размещённом Грин документе.

"Поручается передать в Палату представителей копии всех документов, графиков или таблиц, включая записи со встреч, аудиозаписи, телефонные переговоры и сообщения с электронной почты, любые финансовые документы с детализацией закупок, получателей и правительственные расходы, связанные с выделенными Конгрессом средствами, направленными Украине", — говорится в резолюции.

Грин отметила, что речь идёт о военной, гражданской и финансовой поддержке, оказанной с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го.