Ведущий Карлсон подсчитал, что Америка могла бы сделать на выделяемые Украине деньги
Телеведущий Карлсон: США могли бы решить внутренние проблемы на выделяемые Украине деньги
Средства, которые США направляют Украине, должны были быть потрачены на решение внутренних проблем. Об этом сообщил американский телеведущий Такер Карлсон.
"Конфликт на Украине находится в центре внимания всего американского кабмина, всех ветвей власти, обеих партий. При этом наша экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, однако украинский конфликт — одна из наших главных статей расходов", — отметил он в эфире Fox News.
По словам Карлсона, в общей сложности Украине было обещано 123 миллиарда долларов за год вдобавок к уже одобренным 113 миллиардам. Журналист убеждён, что даже на 100 миллиардов Америка могла бы усовершенствовать железнодорожную систему, чтобы избежать схода поездов с рельсов и предотвратить химическую катастрофу в штате Огайо. Обозреватель подчеркнул, что эта сумма в пять раз превышает бюджет Минтранса США.
Телеведущий добавил, что на выделяемые Киеву деньги можно было построить стену вдоль южной границы США. Это, по его словам, заблокировало бы наркоторговцам доступ в государство и спасло бы сотни тысяч американцев.
Ранее Лайф писал, что сегодня США объявят о пакете военной помощи Украине на $2 млрд. В первую очередь средства пойдут на финансирование производства боеприпасов в Америке.
Getty Images / Jason Koerner