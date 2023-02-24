В США предрекли мрачное будущее "несостоявшемуся государству" Украине

Текущая ситуация на Украине указывает на то, что она не сможет существовать как самостоятельное государство. Об этом заявил Джеймс Карден, советник по американо-российским делам в Госдепе времён администрации Барака Обамы.

"Правящая элита Киева, которая снова и снова отвергает мирные переговоры, должна понять, что Украина сейчас является несостоявшимся государством: более 12 миллионов её граждан бежали, а экономика страны рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации", — написал Карден в статье для The American Conservative (TAC).

По его мнению, начиная с 1991 года руководители Украины так и не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство. Вместо этого с 2014 года они предпочли следовать бандеровскому видению моноэтнического государства — "Украины для украинцев". Результаты оказались катастрофическими, подчеркнул эксперт.

"Для того чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание, правящие элиты Украины явно считают, что они должны связать своё будущее с ЕС и НАТО. Однако если они присоединятся к НАТО, то продолжат оставаться в сильнейшей военной зависимости от Соединённых Штатов. Если они станут членами ЕС, они станут ещё одним вассалом Берлина и должны будут отдать своё будущее на милость Европейского центрального банка во Франкфурте и безответственной бюрократии в Брюсселе", — заключил Карден.