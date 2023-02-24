В США предрекли мрачное будущее "несостоявшемуся государству" Украине
Обозреватель TAC Карден: Зеленский не понимает, что Украина не сможет быть независимой
Текущая ситуация на Украине указывает на то, что она не сможет существовать как самостоятельное государство. Об этом заявил Джеймс Карден, советник по американо-российским делам в Госдепе времён администрации Барака Обамы.
"Правящая элита Киева, которая снова и снова отвергает мирные переговоры, должна понять, что Украина сейчас является несостоявшимся государством: более 12 миллионов её граждан бежали, а экономика страны рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации", — написал Карден в статье для The American Conservative (TAC).
По его мнению, начиная с 1991 года руководители Украины так и не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство. Вместо этого с 2014 года они предпочли следовать бандеровскому видению моноэтнического государства — "Украины для украинцев". Результаты оказались катастрофическими, подчеркнул эксперт.
"Для того чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание, правящие элиты Украины явно считают, что они должны связать своё будущее с ЕС и НАТО. Однако если они присоединятся к НАТО, то продолжат оставаться в сильнейшей военной зависимости от Соединённых Штатов. Если они станут членами ЕС, они станут ещё одним вассалом Берлина и должны будут отдать своё будущее на милость Европейского центрального банка во Франкфурте и безответственной бюрократии в Брюсселе", — заключил Карден.
Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского тёмной силой и разрушителем. По словам журналиста, украинский президент готов пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.
Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto