Президент Украины Владимир Зеленский стал "инструментом полного уничтожения". Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев.

"Нет, Зеленский не герой. Он инструмент полного уничтожения", — подчеркнул Карлсон.

Также телеведущий раскритиковал украинского президента за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.

"Сам Зеленский — это очень тёмная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно <...> Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников <...> Это просто правда. И, возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему", — заявил журналист.

Кроме того, Карлсон считает, что действия президента США по отношению к украинскому конфликту только укрепили сотрудничество России и Китая, создав крепкий союз Москвы и Пекина.