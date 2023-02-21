Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского тёмной силой и разрушителем
Президент Украины Владимир Зеленский стал "инструментом полного уничтожения". Об этом заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев.
"Нет, Зеленский не герой. Он инструмент полного уничтожения", — подчеркнул Карлсон.
Также телеведущий раскритиковал украинского президента за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей.
"Сам Зеленский — это очень тёмная сила. Если понаблюдать за ним, то это очевидно <...> Этот человек — разрушитель. Он запретил христианскую веру в своей стране, арестовывал монахинь и священников <...> Это просто правда. И, возможно, именно поэтому Джо Байдена притягивает к нему", — заявил журналист.
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Кроме того, Карлсон считает, что действия президента США по отношению к украинскому конфликту только укрепили сотрудничество России и Китая, создав крепкий союз Москвы и Пекина.
Ранее американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что США разожгли конфликт на Украине ради продажи сжиженного природного газа. Также он высказал мнение, что за взрывами на "Северных потоках" стоит именно Вашингтон.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky