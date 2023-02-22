"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили", пишет газета La Repubblica со ссылкой на окружение европейского политика.

"Что знает этот синьор (Зеленский. — Прим. Лайфа) обо мне? Ничего он не знает! Я ребёнком пережил бомбардировки", — сказал он.