"Что знает этот синьор?": Берлускони разоблачил невежество Зеленского после упрёка о бомбёжках
Берлускони оскорбили слова Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили"
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Обложка © Getty Images / Emanuele Cremaschi
Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони оскорбили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что "его дом никогда не бомбили", пишет газета La Repubblica со ссылкой на окружение европейского политика.
"Что знает этот синьор (Зеленский. — Прим. Лайфа) обо мне? Ничего он не знает! Я ребёнком пережил бомбардировки", — сказал он.
Берлускони родился в 1936 году. В годы Второй мировой, когда фашистская Италия входила в гитлеровскую коалицию, шестилетний Сильвио застал бомбардировки Милана со стороны британских ВВС. В одну из них бомба упала на его улицу, после чего семья будущего политика была вынуждена переехать.
Напомним, Сильвио Берлускони раскритиковал Владимира Зеленского, который, по его словам, вверг "свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса". В ответ украинский лидер упрекнул Зеленского в том, что его дом "ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников".