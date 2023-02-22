Зеленский упрекнул пережившего годы войны Берлускони, что "его дом не бомбили"

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки, несмотря на то что итальянский политик в детстве видел первые бомбёжки Милана.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников", — приводит слова Зеленского итальянское агентство Nova.

Родившийся в 1936 году Берлускони застал тяжёлые бомбардировки со стороны британских ВВС в августе 1943 года. Будущему политику тогда было шесть с половиной лет.