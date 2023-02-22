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22 февраля, 02:07

Зеленский упрекнул пережившего годы войны Берлускони, что "его дом не бомбили"

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбардировки, несмотря на то что итальянский политик в детстве видел первые бомбёжки Милана.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников", — приводит слова Зеленского итальянское агентство Nova.

Родившийся в 1936 году Берлускони застал тяжёлые бомбардировки со стороны британских ВВС в августе 1943 года. Будущему политику тогда было шесть с половиной лет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может подарить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони "хорошую водку". Сподвигнул его на такой поступок аналогичный жест российского лидера Владимира Путина.

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Twitter / Silvio Berlusconi

Юлия Коновалова
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