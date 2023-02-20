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20 февраля, 09:57

Зеленский захотел подарить Берлускони украинскую водку из-за Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может подарить бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони "хорошую водку". Сподвиг его на такой поступок аналогичный жест российского лидера Владимира Путина.

В интервью газете Corriere Della Sera лидер Незалежной признался, что не хотел бы потерять поддержку Правительства Италии. В свою очередь интервьюер отметил, что Берлускони, как и вице-премьер Маттео Сальвини, не скрывает своих пророссийских взглядов. После этого Зеленский и напомнил о нашумевшем ранее подарке Путина.

"Я слышал слова Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и мы должны ему что-то послать. Он любит водку? У нас на Украине есть водка отличного качества, если хотите, мы её ему подарим", сказал он.

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Осенью Сильвио Берлускони заявил, что однажды получил в подарок на день рождения от Владимира Путина 20 бутылок водки и "милое письмо". По словам политика, он всегда знал российского лидера как "человека мирного и благоразумного".

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Матвей Константинов
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