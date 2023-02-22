Украинский президент Владимир Зеленский, сам того не заметив, сравнил свой режим с фашистским, когда упрекнул бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что "его дом никогда не бомбили". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, 12 февраля экс-премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, который, по его словам, вверг "свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса". В ответ Зеленский засыпал политика упрёками в том, что тот никогда не переживал бомбардировок. К слову, родившийся в 1936 году Берлускони застал атаку со стороны британских ВВС в августе 1943 года. Будущему политику тогда было шесть с половиной лет.