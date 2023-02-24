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23 февраля, 23:48

CNN: США объявят ﻿о пакете военной помощи Украине на $2 млрд

В пятницу, 24 февраля, США объявят о решении выделить Украине новый пакет военной помощи — на $2 миллиарда. Прежде всего деньги пойдут на финансирование производства боеприпасов в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Телеканал приводит перечень техники, где не упоминается вооружение и истребители, о которых в последнее время так просит Киев. CNN уточняет, что в рамках этого пакета не будет поставляться техника из имеющихся запасов США. Речь о заказах, которые будут размещены на предприятиях американского ВПК. Сроки поставок не уточняются. По меньшей мере уйдёт несколько месяцев.

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Напомним, 23 февраля стало известно, что Вашингтон предоставит Киеву около десяти миллиардов долларов дополнительной экономической помощи. Эти деньги, как ожидается, также поступят в течение нескольких месяцев.

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Flickr / soldiersmediacenter

Андрей Григорьев
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