CNN: США объявят о пакете военной помощи Украине на $2 млрд
В пятницу, 24 февраля, США объявят о решении выделить Украине новый пакет военной помощи — на $2 миллиарда. Прежде всего деньги пойдут на финансирование производства боеприпасов в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Телеканал приводит перечень техники, где не упоминается вооружение и истребители, о которых в последнее время так просит Киев. CNN уточняет, что в рамках этого пакета не будет поставляться техника из имеющихся запасов США. Речь о заказах, которые будут размещены на предприятиях американского ВПК. Сроки поставок не уточняются. По меньшей мере уйдёт несколько месяцев.
Напомним, 23 февраля стало известно, что Вашингтон предоставит Киеву около десяти миллиардов долларов дополнительной экономической помощи. Эти деньги, как ожидается, также поступят в течение нескольких месяцев.
Flickr / soldiersmediacenter