CNN: США объявят ﻿о пакете военной помощи Украине на $2 млрд

В пятницу, 24 февраля, США объявят о решении выделить Украине новый пакет военной помощи — на $2 миллиарда. Прежде всего деньги пойдут на финансирование производства боеприпасов в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Телеканал приводит перечень техники, где не упоминается вооружение и истребители, о которых в последнее время так просит Киев. CNN уточняет, что в рамках этого пакета не будет поставляться техника из имеющихся запасов США. Речь о заказах, которые будут размещены на предприятиях американского ВПК. Сроки поставок не уточняются. По меньшей мере уйдёт несколько месяцев.