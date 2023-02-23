США предоставят Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической помощи

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что предоставим около десяти миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки Украине", — отметила она в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 ("Большой двадцатки").

Йеллен напомнила, что США уже дали Украине свыше 46 миллиардов долларов в области безопасности, а также экономической и гуманитарной поддержки. По её словам, военная помощь включает в себя оборонительные вооружения, о которых просил Киев, среди них система противоракетной обороны Patriot.