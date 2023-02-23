США предоставят Украине около 10 миллиардов долларов дополнительной экономической помощи
Вашингтон предоставит Киеву около десяти миллиардов долларов дополнительной экономической помощи. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.
"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что предоставим около десяти миллиардов долларов дополнительной экономической поддержки Украине", — отметила она в ходе пресс-конференции в индийском Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20 ("Большой двадцатки").
Йеллен напомнила, что США уже дали Украине свыше 46 миллиардов долларов в области безопасности, а также экономической и гуманитарной поддержки. По её словам, военная помощь включает в себя оборонительные вооружения, о которых просил Киев, среди них система противоракетной обороны Patriot.
Ранее в Киеве пообещали Западу не использовать их истребители для атак на РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.