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23 февраля, 11:25

В Греции заявили, что не собираются ослаблять оборону ради Украины

Греция отказалась передавать ЗРК С-300 Украине, проигнорировав призывы США

Афины отказываются отправлять на Украину зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, несмотря на призывы Вашингтона. Об этом заявил министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос. В беседе с ERT он отметил, что США давно просили предоставить Киеву это вооружение.

"Однако мы сообщили, что не можем удовлетворить эту просьбу, так как мы никоим образом не можем оказать какую-либо поддержку, ослабляя собственную оборону. С-300 находятся там, где они есть. Они были куплены и прибыли в Грецию по определённым причинам, и пока эти причины существуют, мы не планируем соглашаться ни на какое ослабление нашей системы обороны", — подчеркнул Панайотопулос.

По его словам, техническое обеспечение ракет для ЗРК является сложным. Это касается всех систем вооружения российского или советского производства. Министр добавил, что на греческих островах дислоцированы не только С-300, но и системы противовоздушной обороны меньшей дальности, а также боевые машины пехоты. 20 БМП страна уже отправила на Украину "по обмену с немцами", в результате чего Афины получили более современную бронетехнику. Панайотопулос подчеркнул, что Греция хочет иметь действующие и надёжные системы вооружения.

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ТАСС / Zuma / Marios Lolos

Никита Осипов
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