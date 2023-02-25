Американская "третья" партия выступила против помощи Украине

В США Либертарианская партия, которую называют "третьей" после Демократической и Республиканской, поддержала резолюцию конгрессменов, требующих у администрации президента страны Джо Байдена перестать помогать деньгами и вооружением Киеву. Информацию об этом политическое движение опубликовало в "Твиттере".

Речь идёт о внесённом на рассмотрение Конгресса документе под названием "Резолюция об усталости от Украины". Под ним уже оставили подписи 11 конгрессменов. Проект резолюции также призывает всех сторонников конфликта достигнуть мирного урегулирования ситуации.

"Мы поддерживаем недавно внесённую "Резолюцию об усталости от Украины". Вся помощь Украине должна быть прекращена сейчас же", — сказано в публикации.