Президент Украины Владимир Зеленский — это актёр, который раздаёт команды военному руководству США и призывает к мировой войне. Об этом заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Он (президент США Джо Байден. — Прим. Лайфа) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актёр, который, по всей видимости, сейчас отдаёт команды нашим военным Соединённых Штатов к мировой войне", — написала она в Twitter.