В Конгрессе считают, что Зеленский отдаёт военным США команды к мировой войне
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского актёром, отдающим команды к мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский — это актёр, который раздаёт команды военному руководству США и призывает к мировой войне. Об этом заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Он (президент США Джо Байден. — Прим. Лайфа) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актёр, который, по всей видимости, сейчас отдаёт команды нашим военным Соединённых Штатов к мировой войне", — написала она в Twitter.
Грин подчеркнула, что Зеленский оказался "даже не в состоянии надеть галстук" ради встречи с главой США. По её словам, в этой ситуации Байден выглядел глупцом, поэтому давно пора объявить ему импичмент.
Напомним, сегодня президент США Джо Байден прибыл с однодневным визитом в Киев. Он призвал украинцев готовиться к тяжёлым дням, неделям и годам, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. После этого американский лидер отправился в Варшаву.
ТАСС / AP / Evan Vucci