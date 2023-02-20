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20 февраля, 15:05

В Конгрессе считают, что Зеленский отдаёт военным США команды к мировой войне

Конгрессвумен Грин назвала Зеленского актёром, отдающим команды к мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский — это актёр, который раздаёт команды военному руководству США и призывает к мировой войне. Об этом заявила член палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Он (президент США Джо Байден. — Прим. Лайфа) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актёр, который, по всей видимости, сейчас отдаёт команды нашим военным Соединённых Штатов к мировой войне", — написала она в Twitter.

Грин подчеркнула, что Зеленский оказался "даже не в состоянии надеть галстук" ради встречи с главой США. По её словам, в этой ситуации Байден выглядел глупцом, поэтому давно пора объявить ему импичмент.

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Напомним, сегодня президент США Джо Байден прибыл с однодневным визитом в Киев. Он призвал украинцев готовиться к тяжёлым дням, неделям и годам, а также пообещал новые поставки вооружения и антироссийские санкции. После этого американский лидер отправился в Варшаву.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Татьяна Миссуми
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