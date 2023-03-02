American Thinker : Большая часть Южного полушария поддержала Россию

Подавляющее большинство стран Южного полушария встали на сторону России на фоне украинского конфликта. Об этом пишет один из авторов журнала American Thinker. Как говорится в публикации, российская экономика может противостоять западным санкциям во многом из-за того, что вопреки Западу остальной мир продолжает сотрудничать с Россией, причём по собственной воле, без всякого принуждения.

Андреа Уидбург ссылается на статью научного сотрудника по вопросам глобальной справедливости в Йельском университете Кришена Мехты. Тот проанализировал данные о взглядах разных стран на этот конфликт. Выяснилось, что из 6,3 млрд человек, которые живут за пределами государств Запада, 66% хорошо относятся к РФ, ещё 70% — к Китаю. Среди хорошо относящихся к РФ 75% имеют отношение к Южной Азии, 68 % — к франкоязычной Африке и 62% — к Юго-Восточной Азии. Также о России хорошего мнения жители Саудовской Аравии, Малайзии, Индии, Пакистана и Вьетнама.

Мехта предположил, что подобное отношение могло быть сформировано по пяти причинам. Первая — "глобальный Юг" видит фальшь в сочувствии запада его проблемам. Вторая причина — страны, которые раньше были европейскими колониями, до сих пор таят обиду и считают, что именно советский блок поддержал их в борьбе за независимость. Третья причина — украинский конфликт рассматривается "глобальным Югом" как вопрос будущего Европы, а не всего мира. Четвёртая причина — США и Запад перестали доминировать в мировой экономике. Пятая причина — международный порядок, "основанный на правилах", теряет доверие.



"Уже несколько десятилетий многие страны "глобального Юга" считают, что Запад распоряжается миром так, как он хочет, и не считается ни с чьим мнением. По собственному хотению он вторгся в несколько государств и не понёс никаких санкций со стороны Совбеза ООН. К ним относятся бывшая Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия и Сирия. По каким правилам он напал и разрушил эти страны, и были ли эти войны спровоцированными или нет", — цитирует журналист AT Меху.