В Ливане поддержали Россию автопробегом с триколорами под "Катюшу"

В столице Ливана колонна машин с российскими флагами и под знаменитую "Катюшу" проехала по центру города в поддержку проводимой Москвой спецоперации. Акцию "Вместе за Россию" провели выпускники университетов РФ, в том числе и советского периода. Кадры из Бейрута появились в Сети.

В Ливане прошёл автопробег в поддержку России. Видео © Twitter / Sveta L

По словам одного из организаторов, председателя Ассоциации выпускников РУДН Галины Аббас, участники хотели показать свою поддержку Российской армии, которая сражается не только за Донбасс, но и "ведёт битву за всех людей на планете, которые хотят жить свободно".

После автопробега неравнодушные горожане собрались на митинг у здания Русского дома на улице Верден, где выступил посол РФ Александр Рудаков. Он поблагодарил Ливан за солидарность и отметил, что Россия уже сорвала планы Запада нанести ей стратегическое поражение, в том числе благодаря поддержке дружественных стран. Дипломат особо отметил вклад соотечественников, продвигающих за рубежом русскую культуру и традиции.

"Значительный вклад в эти усилия вносят ливанские объединения выпускников российских и советских вузов, такие как Ассоциация выпускников РУДН в Ливане и другие. Во многом благодаря вашим усилиям Россия воспринимается на международной арене как подлинно демократическое государство, надёжный хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей", — сказал Рудаков.