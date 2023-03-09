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9 марта, 03:49

Журналисты подсчитали, насколько опустошились арсеналы США из-за Украины

WP: США нужно 15 лет для восполнения запасов оружия после помощи Украине

Военная помощь Украине, которая обошлась США уже в 32 миллиарда долларов, выявила неспособность Штатов быстро наращивать производство вооружения и боеприпасов. Об этом пишет газета Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что конфликт на Украине "обнажил глубокие проблемы, которые Соединённые Штаты должны преодолеть", чтобы ускорить выпуск вооружения для себя и партнёров. Представители командования ВС США говорят о "хрупкости" военно-промышленного комплекса страны.

К примеру, согласно подсчётам журналистов, Соединённым Штатам в условиях мирного времени может понадобиться 15 лет для восполнения запасов основных систем вооружений. При условиях военного времени — восемь лет. Речь в том числе о самолётах, ударных беспилотниках, которые могут быть переданы союзникам.

На восполнение управляемых снарядов M982 Excalibur аналитики отвели четыре года, боеприпасов для РСЗО HIMARS — 2,5 года.

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Похожий подсчёт ранее произвёл обозреватель The American Conservative. У него вышло, что США понадобится около шести лет, чтобы восполнить свои запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Вашингтон передал Украине около миллиона штук таких снарядов.

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Wikipedia / Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment

Андрей Григорьев
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