Журналисты подсчитали, насколько опустошились арсеналы США из-за Украины

Военная помощь Украине, которая обошлась США уже в 32 миллиарда долларов, выявила неспособность Штатов быстро наращивать производство вооружения и боеприпасов. Об этом пишет газета Washington Post.

Авторы статьи отмечают, что конфликт на Украине "обнажил глубокие проблемы, которые Соединённые Штаты должны преодолеть", чтобы ускорить выпуск вооружения для себя и партнёров. Представители командования ВС США говорят о "хрупкости" военно-промышленного комплекса страны.

К примеру, согласно подсчётам журналистов, Соединённым Штатам в условиях мирного времени может понадобиться 15 лет для восполнения запасов основных систем вооружений. При условиях военного времени — восемь лет. Речь в том числе о самолётах, ударных беспилотниках, которые могут быть переданы союзникам.

На восполнение управляемых снарядов M982 Excalibur аналитики отвели четыре года, боеприпасов для РСЗО HIMARS — 2,5 года.