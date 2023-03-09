Журналисты подсчитали, насколько опустошились арсеналы США из-за Украины
WP: США нужно 15 лет для восполнения запасов оружия после помощи Украине
Военная помощь Украине, которая обошлась США уже в 32 миллиарда долларов, выявила неспособность Штатов быстро наращивать производство вооружения и боеприпасов. Об этом пишет газета Washington Post.
Авторы статьи отмечают, что конфликт на Украине "обнажил глубокие проблемы, которые Соединённые Штаты должны преодолеть", чтобы ускорить выпуск вооружения для себя и партнёров. Представители командования ВС США говорят о "хрупкости" военно-промышленного комплекса страны.
К примеру, согласно подсчётам журналистов, Соединённым Штатам в условиях мирного времени может понадобиться 15 лет для восполнения запасов основных систем вооружений. При условиях военного времени — восемь лет. Речь в том числе о самолётах, ударных беспилотниках, которые могут быть переданы союзникам.
На восполнение управляемых снарядов M982 Excalibur аналитики отвели четыре года, боеприпасов для РСЗО HIMARS — 2,5 года.
Похожий подсчёт ранее произвёл обозреватель The American Conservative. У него вышло, что США понадобится около шести лет, чтобы восполнить свои запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Вашингтон передал Украине около миллиона штук таких снарядов.