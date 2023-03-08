Подсчитано, насколько сильно Украина опустошила арсеналы США

США уже предоставили Украине помощь на сумму более 32 млрд долларов. Они уже сильное истощили запасы своих Вооружённых сил. Об этом в статье для журнала The American Conservative пишет обозреватель Брэдли Девлин.



По его словам, Америка передала Украине 160 гаубиц калибра 155 мм, а также свыше 1 млн артиллерийских снарядов к ним. Вместе с тем Штаты производят порядка 14 тысяч таких снарядов ежемесячно, а в год — 168 тысяч, то есть менее пятой части поставленных Киеву снарядов калибра 155 мм. По подсчётам журналиста, таким образом Штатам, если бы помощь Украине прекратилась "с завтрашнего дня", понадобилось бы минимум шесть лет, чтобы восполнить запасы до первоначального уровня.

По мнению журналиста, именно в этом причина желания властей США увеличить производство снарядов до 20 тысяч в месяц уже этой весной. На эти цели Конгресс выделил заводам, производящим снаряды калибра 155 мм, 420 млн долларов.

"И ещё предстоит выяснить, приведут ли инвестиции в производство снарядов калибра 155 мм к его масштабному увеличению, на что рассчитывают американские военные", — заявил Девлин.

По его словам, достижение целей вооружённых сил США в области производства боеприпасов и оружия — задача сложная. Ведь заводы по производству снарядов есть, чего не скажешь о гаубицах M777, которые ими стреляют. При этом запасы этих орудий уже считались ограниченными в сентябре прошлого года. В США их осталось порядка тысячи. Поэтому американское командование решило поставлять Киеву гаубицы калибра 105 мм, которые есть у Штатов в резерве в большом количестве.

Также журналист напомнил о переданных Украине свыше 8,5 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin, что является примерно третью запасов Штатов.