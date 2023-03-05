В Киеве позарились на снятые в польском порту колонны танков США, но правда охладила их пыл

В польском порту Гдыни заметили десятки единиц американской военной техники, её готовят к обратной отправке в США в рамках миссии Atlantic Resolve. Видео публикует латышское агентство Baltic Security.

Американская военная техника в польском порту Гдыни. Видео © Twitter / Baltic Security

"Техника, принадлежащая боевой группе 3-й бронетанковой бригады и 1-й кавалерийской дивизии армии США, сосредоточенная в порту Гдыни в рамках подготовки к передислокации на континентальную часть США", — указано в описании к видео.

На кадрах — колонны бронемашин и танков, которые ранее были переброшены из Штатов в Европу для усиления военной группировки НАТО и проведения учений. Теперь техника отправится на родину. Однако Киев воспользовался случаем в пропагандистских целях, украинские паблики в один голос сообщили, что техника предназначена для Украины. Но это не так, и американцы просто проводят очередную ротацию вооружения, пишет телеграм-канал "Война с фейками".