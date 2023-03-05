В Киеве позарились на снятые в польском порту колонны танков США, но правда охладила их пыл
Заснятая в польском порту Гдыни американская техника не предназначена для Украины
В польском порту Гдыни заметили десятки единиц американской военной техники, её готовят к обратной отправке в США в рамках миссии Atlantic Resolve. Видео публикует латышское агентство Baltic Security.
Американская военная техника в польском порту Гдыни. Видео © Twitter / Baltic Security
"Техника, принадлежащая боевой группе 3-й бронетанковой бригады и 1-й кавалерийской дивизии армии США, сосредоточенная в порту Гдыни в рамках подготовки к передислокации на континентальную часть США", — указано в описании к видео.
На кадрах — колонны бронемашин и танков, которые ранее были переброшены из Штатов в Европу для усиления военной группировки НАТО и проведения учений. Теперь техника отправится на родину. Однако Киев воспользовался случаем в пропагандистских целях, украинские паблики в один голос сообщили, что техника предназначена для Украины. Но это не так, и американцы просто проводят очередную ротацию вооружения, пишет телеграм-канал "Война с фейками".
Напомним, операция Atlantic Resolve проводится США с 2014 года и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках миссии в декабре 2022 года в Польшу было переброшено около 700 боевых машин, в числе которых — танки Abrams. После учений НАТО техника отправляется обратно в Штаты.
Twitter / Baltic Security